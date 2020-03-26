Торговые сети предупредили правительство о возвращении рынка России в XIX век





Коллективное письмо предпринимателей на имя премьер-министра содержит в себе просьбу о принятии мер, которые позволили бы не допустить возвращения российского потребительского рынка к тем условиям, в которых он существовал более 100-120 лет тому назад. Кроме того, ретейлеры предупреждают власти о том, что рынок потребительских товаров рискует в ближайшем будущем остаться без внушительной части объема, а в случае отсутствия решительных экстренных мер, направленных на поддержание этого сегмента, проблемы могут быть выражены еще острее. Свою подпись под этим письмом поставили представители АКОРТ и АКИТ, ассоциации кулинаров и еще нескольких профильных компаний и ассоциаций.По мнению предпринимателей, разумнее всего было бы поставить отечественный рынок на паузу, оставив лишь продуктовую торговлю. Кроме того, предложенный ими комплекс мер должен быть распространен на весь круг компаний, которые занимаются обслуживанием потребительского сектора, речь идет о торговой недвижимости, логистике, рознице, услугах, производстве, оптовых поставках и других секторах. Участники рынка предлагают установить такие меры на период с 25 марта по 25 сентября 2020 года.