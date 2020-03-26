Тайлер Маквикер смог запустить Half-Life: Alyx без VR-технологии





После этого стример обнаружил специальную консольную команду «vr_enable_fake_vr_test», после ввода которой на экране появились руки Alyx. Тайлер Маквикер мог стрелять без VR-шлема из своего пистолета. Это открытие показывает, что у Half-Life: Alyx есть базовая поддержка для стрельбы и перемещения с помощью клавиатуры и мыши. Как отметил основатель Valve News Network, моддинг игры имеет «светлое будущее».Буквально накануне этого открытия особенности Half-Life: Alyx комментировал Робин Уолкер. Представитель Valve заявил о том, что ждет модификации игры с нетерпением, чтобы не нужно было использовать VR-технологии. Консольная команда не может похвастаться расширенной функциональностью, но, геймеры в предвкушении того, что вскоре появится модифицированная версия.