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Польские археологи нашли при раскопках в Египте "древний небоскреб"

Археологи обнаружили около 12 домов 3000-летней давности во время раскопок кургана Телль-эль-Ретаба в Египте. Польские эксперты таким образом нашли руины библейского города Пифа, который скрывал "древний небоскреб".

Ученые из Польской академии наук многие годы изучали древнее поселение в Египте, которое считают остатками библейского города Пифа, и теперь нашли высотный дом. По оставшимся в руинах вещам исследователям удалось выяснить, как жили поселенцы возле холма Телль-эль-Ретаба 3000 лет тому назад. Здание, которое удивило археологов, было около семи этажей в высоту. По меркам древних египтян, это сооружение являлось аналогом современных небоскребов.

Расположенный на одном из главных торговых путей в дельте Нила, разрушенный город был также известен под названием Чеку. Большинство домов здесь представляли собой приземистые здания из высушенного глиняного кирпича, преимущественно в них проживали представители низших классов. Археологам также удалось выяснить, что местные жители покинули поселение организованно и без спешки по необъяснимой причине. Оставленные вещи позволили судить о том, что население занималось сельским хозяйством, ловлей рыбы, а также плетением корзин и сетей.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:12

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