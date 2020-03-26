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В США военным запретили покидать страну из-за коронавируса

Руководитель Пентагона Марк Эспер издал приказ прекратить перемещение американских военнослужащих и выезд за пределы страны на 60-дневный срок. Данная мера стала наиболее масштабной в Минобороны на данный момент.

Военнослужащие США объявили о повышении уровня безопасности, связанного со здоровьем, на базах по всей планете из-за пандемии коронавируса. В Минобороны государства сообщили о 53 новых эпизодах заражения солдат. По новым правилам, вводятся ограничения на большие собрания и дополнительное дистанцирование социального характера.

Глава Пентагона Марк Эспер приказал приостановить передвижение американских солдат и офицеров, временно прекратить поездки и перемещение за рубежи США на 60 дней в попытке ограничить продвижение опасной пандемии. Министр обороны страны отметил: данное постановление распространяется на всю армию, гражданских служащих и семьи. Заметил Эспер, что возможны определенные исключения. Между тем запрет не касается бойцов в Афганистане, вывод военных оттуда будет продолжаться.

В США на фоне распространения заболевания ввели режим ЧС и временно запретили въезд жителям Ирландии, Великобритании и Евросоюза. Действуют ограничения в штатах. К примеру, в Вашингтоне не работают заведения общественного питания. В Неваде пообещали закрыть все имеющиеся там предприятия, кроме жизненно важных.

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Экономика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:38

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