В Белом доме назвали дату и время видеосаммита G20
Пресс-служба Белого дома обнародовала дату и время встречи представителей G20. Лидеры стран "Большой двадцатки" обсудят ситуацию с распространением коронавируса в рамках видеосаммита.
После нескольких недель бездействия лидеры стран «Большой двадцатки» проведут экстренную видеоконференцию, чтобы обсудить пандемию коронавируса. Саммит, номинально организованный Саудовской Аравией в качестве председателя G20 в этом году, обсудит будущие меры, направленные на борьбу с COVID-19. Эксперты считают, что ожидаемый призыв к скоординированным крупномасштабным стимулам вряд ли выйдет за рамки общей риторики. Датой мероприятия выбрано 26 марта, время - 8 утра (15.00 мск)
Известно, что саммит был организован для того, чтобы страны не создавали барьеры для экспорта медицинского оборудования и не препятствовали поиску потенциальной вакцины. По последним данным ВОЗ, в мире заражены свыше 470 тысяч человек, более 21 тысячи скончались. Многие мировые лидеры ошеломлены финансовыми издержками из-за мер противодействия пандемии, а некоторые задаются вопросом, как долго государства смогут выдержать ущерб, нанесенный их экономикам.
После нескольких недель бездействия лидеры стран «Большой двадцатки» проведут экстренную видеоконференцию, чтобы обсудить пандемию коронавируса. Саммит, номинально организованный Саудовской Аравией в качестве председателя G20 в этом году, обсудит будущие меры, направленные на борьбу с COVID-19. Эксперты считают, что ожидаемый призыв к скоординированным крупномасштабным стимулам вряд ли выйдет за рамки общей риторики. Датой мероприятия выбрано 26 марта, время - 8 утра (15.00 мск)
Известно, что саммит был организован для того, чтобы страны не создавали барьеры для экспорта медицинского оборудования и не препятствовали поиску потенциальной вакцины. По последним данным ВОЗ, в мире заражены свыше 470 тысяч человек, более 21 тысячи скончались. Многие мировые лидеры ошеломлены финансовыми издержками из-за мер противодействия пандемии, а некоторые задаются вопросом, как долго государства смогут выдержать ущерб, нанесенный их экономикам.
Политика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:24