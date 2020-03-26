В Белом доме назвали дату и время видеосаммита G20





После нескольких недель бездействия лидеры стран «Большой двадцатки» проведут экстренную видеоконференцию, чтобы обсудить пандемию коронавируса. Саммит, номинально организованный Саудовской Аравией в качестве председателя G20 в этом году, обсудит будущие меры, направленные на борьбу с COVID-19. Эксперты считают, что ожидаемый призыв к скоординированным крупномасштабным стимулам вряд ли выйдет за рамки общей риторики. Датой мероприятия выбрано 26 марта, время - 8 утра (15.00 мск)Известно, что саммит был организован для того, чтобы страны не создавали барьеры для экспорта медицинского оборудования и не препятствовали поиску потенциальной вакцины. По последним данным ВОЗ, в мире заражены свыше 470 тысяч человек, более 21 тысячи скончались. Многие мировые лидеры ошеломлены финансовыми издержками из-за мер противодействия пандемии, а некоторые задаются вопросом, как долго государства смогут выдержать ущерб, нанесенный их экономикам.