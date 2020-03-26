Конор Макгрегор пожертвует 1 млн евро ирландским клиникам на борьбу с коронавирусом





О своем намерении пожертвовать миллион евро спортсмен уже сообщил главе ирландского Минфина Паскалю Донохью, а на страничке Макгрегора в Twitter опубликованы скриншоты его переписки с чиновником. Знаменитый ирландец в разговоре с министром пообещал передать указанную сумму медицинским учреждениям провинции Ленгстер, которая больше прочих пострадала от эпидемии коронавирусной инфекции.Кроме всего прочего, боец обратился к своим соотечественникам и попросил их серьезней относиться к объявленному властями страны режиму карантина и самоизоляции. Вместе с тем Макгрегор попросил правительство Ирландии усилить принимаемые меры безопасности и предпринять все возможное для борьбы с распространением опасного заболевания.