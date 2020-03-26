Коды для входа в мессенджер WhatsApp обнаружили в открытом доступе





Эксперты WABetaInfo отдельно подчеркивают: вся необходимая для авторизации в учетных записях пользователей информация содержится прямо на их же смартфонах в полностью открытом виде без какого-либо шифрования. Это серьезный недостаток системы 2-факторной аутентификации, которая применяется в самом мессенджере и призвана обеспечить дополнительную защиту и безопасность. Авторы блога подчеркивают, что проблема является актуальной для пользователей смартфонов, работающих под управлением операционных систем Android и iOS. Как оказалось, коды безопасности хранятся в текстовых файлах, однако другие приложения и программные компоненты официально не имеют к ним доступа.Как бы там ни было, подчеркивают специалисты, при таком положении дел в системе могут иметься уязвимости, которые позволяет злоумышленникам взломать любое устройство и получить беспрепятственный доступ к указанному файлу. Поэтому они рекомендуют администрации Facebook, которая владеет WhatsApp, обеспечить дополнительное шифрование кодов безопасности, чтобы исключить риск массового взлома и кражи персональных данных в будущем.