Наталья Сергунина объяснила, какие экспозиции столичных музеев можно посетить онлайн
Вице-мэр российской столицы Наталья Сергунина поделилась своим комментарием к запуску в мегаполисе онлайн-проекта «#Москвастобой». По его словам, этот проект был совместно разработан местным Комитетом по туризму и культурным площадками города. Ожидается, что его найдут полезным для себя поклонники искусства, которые по причине распространения коронавируса не могут посещать музеи. Дело в том, что в рамках проекта для них будут организовываться виртуальные экскурсии по городским музеям, в ходе которых можно заниматься изучением постоянных и временных экспозиций, отдельных картин, узнавать много интересного об искусстве. Об этом рассказывает сайт московского мэра.
Сообщается, что в число участников проекта вошли музей современного искусства «Гараж», музей-заповедник «Царицыно», центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ и т. д. По словам Натальи Сергуниной, сайт проекта будет пополняться на постоянной основе, в скором времени все экскурсии будут переведены на английский язык, а кроме них посетителей ждут и другие форматы (от литературных чтений до онлайн-лекций).
Сообщается, что в число участников проекта вошли музей современного искусства «Гараж», музей-заповедник «Царицыно», центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ и т. д. По словам Натальи Сергуниной, сайт проекта будет пополняться на постоянной основе, в скором времени все экскурсии будут переведены на английский язык, а кроме них посетителей ждут и другие форматы (от литературных чтений до онлайн-лекций).
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 10:09