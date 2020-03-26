Наталья Сергунина объяснила, какие экспозиции столичных музеев можно посетить онлайн





Сообщается, что в число участников проекта вошли музей современного искусства «Гараж», музей-заповедник «Царицыно», центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ и т. д. По словам Натальи Сергуниной, сайт проекта будет пополняться на постоянной основе, в скором времени все экскурсии будут переведены на английский язык, а кроме них посетителей ждут и другие форматы (от литературных чтений до онлайн-лекций).