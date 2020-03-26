В ВТО сопоставили последствия коронавируса и кризиса 2008 года





Как сказал глава организации, пандемия окажет существенное воздействие на торговлю, экономику и благосостояние населения. Согласно новым прогнозам, вероятны экономический спад и сокращения рабочего персонала, что хуже, чем финансовый кризис 2008 года. Роберто Азеведо отметил: необходимо найти глобальное решение такой масштабной проблемы, и ведущую роль здесь может сыграть торговля. Руководитель ВТО добавил, что даже самая развитая страна не сможет в этой ситуации оказаться самодостаточной. Торговая сфера дает возможность изготовлять и продавать эффективно основные услуги и товары. В целом, сбережение инвестиционных потоков имеет большое значение для поддержки доступных цен на продукты и их наличие в торговых точках.Эксперты ВТО ныне занимаются анализом последствий кризиса и предоставят соответственные доклады по отношению торговли в нынешнем и следующем годах. Несмотря на нескорый выход отчета, гендиректор заявил, что экономисты прогнозируют резкое уменьшение объемов в торговой сфере. Отмечено также и то, как только медицинский кризис станет отступать, торговля поможет государствам восстанавливать свои экономики, выполнит собственные обязанности и ВТО в этом вопросе.В руководстве МВФ сообщили о массовой рецессии мировой экономики из-за последствий коронавируса. Чтобы улучшить положение в 2021 году, необходимо работать над укреплением систем здравоохранения всех стран.