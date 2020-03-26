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В Сети появились данные о технических характеристиках смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

Благодаря сведениям инсайдеров, в Сети появились данные о технических характеристиках ожидаемого смартфона OnePlus 8, а также версии OnePlus 8 Pro. Оказалось, что из общего у гаджетов только платформа, на базе которой они построены, а также ПЗУ и ОЗУ.

В Сети появились данные о технических характеристиках смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro


По словам известного инсайдера Ишана Агарвала, смартфоны работают на аппаратной платформе Snapdragon 865. Объем оперативной памяти составляет 8 и 12 гигабайт, а флеш-накопителя - 128 и 256 гигабайт. У модели OnePlus 8 диагональ экрана 6,55 дюйма. Также гаджет может похвастаться частотой кадров 90 Гц и разрешением FullHD. Смартфон OnePlus 8 Pro оснащен 6,78-дюймовым экраном с разрешением QHD+ при кадровой частоте 120 Гц. Емкость аккумуляторной батареи старшей версии 4510 мАч. Пользователи смогут пополнять запас энергии гаджетов беспроводным и проводным способами. У модели OnePlus 8 с батарей емкостью 4300 мАч есть только проводной метод подзарядки.

Фронтальные камеры обоих смартфонов имеют разрешение 16 мегапикселей. Гаджет OnePlus 8 разработчик оснастил тремя датчиками на 2, 16 и 48 Мп. Модель Pro может похвастаться разрешением 5, 48 и 48,8 Мп.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:54

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