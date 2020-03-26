Илья Новокрещенов не видит непреодолимых проблем в дистанционной подготовке к ЕГЭ и ОГЭ





Как отметил Илья Новокрещенов, сложившаяся ситуация является вызовом для школы — она не должна растерять качество дистанционного обучения. Что касается процесса образования, то он проходит по тем же планам, здесь волноваться не следует. Все школьники находятся в равных условиях, а сервис «Мои достижения» предоставляет возможность учащимся проверять свои знания хоть каждый день.