Илья Новокрещенов не видит непреодолимых проблем в дистанционной подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
Начуправления по развитию кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов не видит серьезных проблем в переводе столичных школ на дистанционное обучение. Напомним, что этот перевод был осуществлен в качестве оперативной меры реагирования на распространение коронавируса. В сложившейся ситуации ряд педагогов выступает за перенос государственных экзаменов, а родителей волнует факт того, что их дети выпали из полноценного образовательного процесса и рискуют не подготовиться должным образом к ОГЭ и ЕГЭ. Такую информацию приводит портал «Вечерняя Москва».
Как отметил Илья Новокрещенов, сложившаяся ситуация является вызовом для школы — она не должна растерять качество дистанционного обучения. Что касается процесса образования, то он проходит по тем же планам, здесь волноваться не следует. Все школьники находятся в равных условиях, а сервис «Мои достижения» предоставляет возможность учащимся проверять свои знания хоть каждый день.
Как отметил Илья Новокрещенов, сложившаяся ситуация является вызовом для школы — она не должна растерять качество дистанционного обучения. Что касается процесса образования, то он проходит по тем же планам, здесь волноваться не следует. Все школьники находятся в равных условиях, а сервис «Мои достижения» предоставляет возможность учащимся проверять свои знания хоть каждый день.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 10:01