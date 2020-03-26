В США готовятся ко второй волне вспышки коронавируса осенью 2020 года





В пример ученый привел Китай, которому удалось преодолеть вспышку внутренней эпидемии, но завозные случаи COVID-19 в стране все-таки есть. Поэтому, американский инфекционист призывает правительство США перенять опыт китайских коллег и не допускать подобные ошибки.Энтони Фауч считает, что вторую волну коронавирусной инфекции следует ждать уже осенью. Вероятнее всего, COVID-19 будет завозиться в США из государств Южного полушария. Кроме этого, вирус может проникнуть и в отдаленные американские регионы, которые сейчас практически не сталкиваются с этой инфекцией. После того, как ситуация стабилизируется в наиболее пострадавших штатах, может начаться стремительное разрастание эпидемии в других регионах. Поэтому, крайне важно сосредоточить усилия американских ученых на проведении клинических исследований и разработке вакцины против коронавируса. Это позволит встретить вторую волну эпидемии в США во всеоружии.