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В США готовятся ко второй волне вспышки коронавируса осенью 2020 года

Вчера, 25 марта, в Белом доме состоялась пресс-конференция, в ходе которой стало известно, что США будет готовиться ко второй волне вспышки коронавируса. По словам Энтони Фауча, возглавляющего Нацинститут инфекционных заболеваний и аллергии, это произойдет осенью 2020 года.

В США готовятся ко второй волне вспышки коронавируса осенью 2020 года


В пример ученый привел Китай, которому удалось преодолеть вспышку внутренней эпидемии, но завозные случаи COVID-19 в стране все-таки есть. Поэтому, американский инфекционист призывает правительство США перенять опыт китайских коллег и не допускать подобные ошибки.

Энтони Фауч считает, что вторую волну коронавирусной инфекции следует ждать уже осенью. Вероятнее всего, COVID-19 будет завозиться в США из государств Южного полушария. Кроме этого, вирус может проникнуть и в отдаленные американские регионы, которые сейчас практически не сталкиваются с этой инфекцией. После того, как ситуация стабилизируется в наиболее пострадавших штатах, может начаться стремительное разрастание эпидемии в других регионах. Поэтому, крайне важно сосредоточить усилия американских ученых на проведении клинических исследований и разработке вакцины против коронавируса. Это позволит встретить вторую волну эпидемии в США во всеоружии.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:43

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