Названы удивляющие современных водителей параметры автомобилей 80-х





Отличным примером угловатости решения в сфере безопасности является бампер-таран, который конструкторы установили на Bricklin SV-1. Не сумела прижиться идея с «пропадающими» дверями, в действительности складывающимися внутрь машины. Схожий фактор пыталась ранее воплотить в жизнь баварская компания BMW в модификации Z1.В нынешнее время сдвоенный селектор выглядит не столь впечатлительно. Тем не менее, несколько десятилетий назад коробка Twin-Stick, как у Mitsubishi Colt, позиционировалась едва ли не как революционное решение. Автомобиль предлагался в бюджетном, и в люксовом вариантах.Многие производители испытывали сложность с переходом от одного поколения к другому, когда машину пытались оснастить чем-то современным, но с сохранением устаревших компонентов. Например, так поступили инженеры с моделью Toyota Mark II, вышедшей почти 40 лет назад. Стоит вспомнить и установку пластиковых сидений в кузове для комфорта пассажиров в Subaru BRAT.