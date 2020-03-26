Ученые: Два миллиарда лет назад Земля не испытывала дефицита кислорода





Ученые сообщили, что обнаруженный шунгит указывает на благоприятность в тот период условий на Земле, при которых формировалось большое количество кислорода. В составе осадочной породы присутствуют его останки на поверхности планеты, а также обнаружен молибден, уран и рений, находящиеся обычно в большом количестве в океанах и осадках, которые выпадают в почву. Для образования шунгит нужно большое количество кислорода, так как в случае снижения его уровня осадок формировался в другие породы.Ученые сделали вывод, что приблизительно два с половиной миллиарда лет назад концентрация кислорода на планете была в значительной степени увеличенной, однако сразу по окончании этого периода произошло значительное ее снижение.