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Немецкое тюнинг-ателье выпустило 820-сильную версию BMW M8

Немецкое тюнинг-ателье G-power порадовало автолюбителей тремя пакетами обновлений для BMW M8. Самым топовым предложением оказалась 820-сильная версия модели.

BMW 8 серии сочетает в себе роскошь и производительность в одном дорогом пакете. Этот автомобиль в кузовах кабриолет и купе может похвастаться внушительными характеристиками даже тогда, когда кроссоверы и внедорожники господствуют на рынке. Стандартный вариант M8 можно приобрести с 600 лошадиными силами. А вот тюнинг-ателье G-Power предлагает модификацию G8M Bi-Turbo суперкар мощностью 820 л.с, который поставляется в трех версиях.

Самая производительная из них имеет 1000 Нм крутящего момента, который достигается 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом вместе с передовым программным и аппаратным обеспечением. Что касается средней модели, то она производит 770 л.с. и 686 Нм. А вот вариант начального уровня увеличивает мощность M8 до 720 л.с. и 627 Нм. По технической части G-Power добавляет машине 21-дюймовые кованые диски Hurricane RR с черным покрытием, замену крыльчаток турбин, новый катализатор и выхлопную систему из титана.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:24

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