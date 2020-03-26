Немецкое тюнинг-ателье выпустило 820-сильную версию BMW M8





BMW 8 серии сочетает в себе роскошь и производительность в одном дорогом пакете. Этот автомобиль в кузовах кабриолет и купе может похвастаться внушительными характеристиками даже тогда, когда кроссоверы и внедорожники господствуют на рынке. Стандартный вариант M8 можно приобрести с 600 лошадиными силами. А вот тюнинг-ателье G-Power предлагает модификацию G8M Bi-Turbo суперкар мощностью 820 л.с, который поставляется в трех версиях.Самая производительная из них имеет 1000 Нм крутящего момента, который достигается 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом вместе с передовым программным и аппаратным обеспечением. Что касается средней модели, то она производит 770 л.с. и 686 Нм. А вот вариант начального уровня увеличивает мощность M8 до 720 л.с. и 627 Нм. По технической части G-Power добавляет машине 21-дюймовые кованые диски Hurricane RR с черным покрытием, замену крыльчаток турбин, новый катализатор и выхлопную систему из титана.