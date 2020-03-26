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Google, HMD Global и LG бойкотировали самый мощный процессор в мире Snapdragon 865

Компании Google и HMD Global, а также немного позже присоединившаяся к ним LG, бойкотировали самый мощный процессор в мире Snapdragon 865. Производители не хотят переплачивать за 5G-модем, который поставляется в комплекте с флагманским чипом.
Google, HMD Global и LG бойкотировали самый мощный процессор в мире Snapdragon 865

Другие известные компании, производящие смартфоны, такое решение не поддержали. По словам представителей корпорации Google, стоимость процессора очень завышена, что в значительной степени скажется на ценниках готовых гаджетов. Два других вендора также убеждены: политика Qualcomm в отношении нового чипа неправильная. Дело в том, что разработчики продают партнерам Snapdragon 865 в том случае, если будет выкуплен и модем X55, который обеспечивает доступ к 5G. Ситуация усложняется следующим: производители могут задумать выпуск модели с 4G, но им приходится приобретать модем, в котором нет необходимости.

Согласно заявлению представителей LG, следующий смартфон компании - G9 ThinQ - будет использовать другой чип. Несмотря на то, что Snapdragon 765 не такой производительный, как версия 865, его ценник доступен для вендора. Коме этого, разработчики должны при использовании самого мощного чипа полностью изменить компоновку системной платы, пересмотреть системы охлаждения и питания. Это все влечет дополнительные затраты и отразится на конечной стоимости продукта.

Несмотря на бойкот трех компаний, остальные вендоры продолжают приобретать у Qualcomm процессор Snapdragon 865. Речь идет о таких крупных производителях, как Xiaomi, Samsung, Realme и Oppo.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:18

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