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Ученые создали первый в мире ультразвуковой биосенсор для наблюдения за опухолями

Вскоре врачи смогут эффективнее наблюдать за ростом опухолей благодаря первому в мире ультразвуковому биосенсору. Созданные австралийскими учеными наночастицы также смогут выявлять последствия инсульта.

Крошечные, нетоксичные биосенсоры, которые могут быть имплантированы в организм, предлагают врачам и исследователям совершенно новый взгляд на различные процессы в организме. Ученые, стоящие за новым исследованием в австралийском университете Монаш, намеревались разработать наночастицы, состоящие из кремнеземного ядра, покрытого полимером метакриловой кислоты, который определяет уровень pH. По мнению специалистов, мониторинг уровня кислотности в опухолях предлагает неоперационный метод отслеживания того, как карцинома реагирует на препараты. Это позволяет менять дозировки в соответствии с течением болезни индивида.

Эксперты надеются, что технология будет задействована и в других областях, поскольку наночастицы можно настроить для отслеживания более сложных биомаркеров. К ним относится кислород для мониторинга инсульта, или протеинов, связанных с иными заболеваниями. Исследователи вскоре начнут тестировать разработку на реальных животных моделях, что в случае успеха устранит необходимость в сложном больничном или лабораторном оборудовании.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:06

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