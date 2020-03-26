Глава ВОЗ назвал изоляцию недостаточной мерой для победы над коронавирусом





По словам главы ВОЗ, введение ограничений и самоизоляция людей помогает лишь выиграть некоторое время для подготовки к борьбе с пандемией, однако для реального спасения жизней потребуется целый комплекс мер. Он отмечается, что существуют шесть способов, комплексное применение которых позволит добиться успеха в борьбе с коронавирусом.Прежде всего, отметил Гебреисус, нужно улучшать систему здравоохранения и обучать медицинский персонал работать с людьми, которым поставлен соответствующий диагноз. Кроме всего прочего, важно быстро выявить всех зараженных и значительно увеличить количество проводимых тестов. Также, уверен глава ВОЗ, необходимо отслеживать контакты зараженных и строить дополнительные больницы для наплыва пациентов. Иными словами, все силы должны быть переброшены на борьбу с опасным заболеванием.Примечательно, что на данный момент в большинстве стран мира введено именно ограничение на передвижение граждан, поскольку эта мера считается самой популярной в борьбе с распространением коронавируса. По данным СМИ, сейчас на домашнем карантине находится примерно треть всего населения Земли.