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Глава ВОЗ назвал изоляцию недостаточной мерой для победы над коронавирусом

Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус назвал изоляцию, которая на данный момент во всем мире является самой популярной мерой в борьбе с распространением COVID-19, недостаточной для полной победы над заболеванием. По его словам, ограничение на передвижение людей не поможет предотвратить распространение вируса.
Глава ВОЗ назвал изоляцию недостаточной мерой для победы над коронавирусом

По словам главы ВОЗ, введение ограничений и самоизоляция людей помогает лишь выиграть некоторое время для подготовки к борьбе с пандемией, однако для реального спасения жизней потребуется целый комплекс мер. Он отмечается, что существуют шесть способов, комплексное применение которых позволит добиться успеха в борьбе с коронавирусом.

Прежде всего, отметил Гебреисус, нужно улучшать систему здравоохранения и обучать медицинский персонал работать с людьми, которым поставлен соответствующий диагноз. Кроме всего прочего, важно быстро выявить всех зараженных и значительно увеличить количество проводимых тестов. Также, уверен глава ВОЗ, необходимо отслеживать контакты зараженных и строить дополнительные больницы для наплыва пациентов. Иными словами, все силы должны быть переброшены на борьбу с опасным заболеванием.

Примечательно, что на данный момент в большинстве стран мира введено именно ограничение на передвижение граждан, поскольку эта мера считается самой популярной в борьбе с распространением коронавируса. По данным СМИ, сейчас на домашнем карантине находится примерно треть всего населения Земли.

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Наука / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:15

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