DOOM Eternal побил рекорд серии по проданным копиям в выходные





Авторы проекта пока не раскрывают точную численность реализованных экземпляров DOOM Eternal. Эксперты площадки SteamSpy предположили, что игрой в настоящий момент владеют от 500 тысяч до одного миллиона пользователей, не принимая во внимание при этом количество проданных копий в лаунчере Bethesda. Проект вышел, в том числе, и на приставках Xbox One и Sony PlayStation 4, но конкретной информации на счет данных консолей нет. Приблизительное число геймеров специалисты оценили в три миллиона человек по всей планете.Игра DOOM Eternal вышла 20 марта. В сервисе Steam имеются на данный момент уже 24 тысячи отзывов, большая часть которых носит положительный характер. В основном, проект оценили за проработанные уровни и отличную графику.DOOM — серия компьютерных игр в стиле шутера от первого лица. Она насчитывает пять основных игр, самая первая из которых вышла в 1993 году. Сюжет разворачивается вокруг космического пехотинца, который работает на UAC и противодействует внеземным демонам, чтобы спасти Землю от их вторжения.