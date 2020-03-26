Слишком соленая пища может подавить воздействие иммунных клеток на бактерии





В своем исследовании специалисты в течение недели кормили лабораторных грызунов пересоленной едой, а после наблюдали за тем, как им удается перенести инфекцию мочевыводящих путей, которая возникает при воздействии бактерий Escherichia coli. Так, было установлено, что животные, питавшиеся пересоленным кормом, перенесли недуг значительно хуже контрольной группы, которая продолжала есть пищу с низким или нормальным содержанием соли.Похожая картина была зафиксирована и при тестах с бактериальной инфекцией Listeria, которая может быть занесена в организм с грязной едой и способна спровоцировать лихорадку или даже сепсис. Как оказалось, иммунитет мышей, питавшихся соленой едой, значительно хуже справился с бактериальной инвазией такого типа. Впоследствии в печени и селезенке грызунов было найдено в 100 и даже 1000 раз большее количество патогенных микроорганизмов, что обусловило более тяжелое течение заболевания.Ученые в связи с этим отмечают, что избыток соли в организме не накапливается, а отфильтровывается почками и выводится с уриной. Но повышение нормального уровня соли провоцирует недостаток ряда ферментов, в результате чего вырабатывается гормон стресса кортизон, способный подавить эффективность иммунной системы, чем и обусловлены выявленные во время эксперимента проблемы.