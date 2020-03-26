Медики: Заболевшие коронавирусом наиболее заразны в первую неделю





Ученые из Гонконга провели исследование образцов слюны у нескольких десятков пострадавших возрастом 35-75 лет. Все они были инфицированы коронавирусом. Результат продемонстрировал, что концентрация пневмонии в данной группе пациентов максимальна в первую неделю после выявления признаков опасной болезни. Эксперты из КНР считают, что именно это и является причиной существенной заразности пациентов с коронавирусом, потому как их не всегда на начальном этапе получается быстро госпитализировать.Согласно последним данным, пандемия в течение трех месяцев охватила большую часть государств планеты. К данному моменту заразились вирусом 450 тысяч человек, умерли от последствий пандемии 21 000 пострадавших.