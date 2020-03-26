АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.15 USD 77.79
Курс валют на 26.03.2020

Медики: Заболевшие коронавирусом наиболее заразны в первую неделю

Самый высокий уровень заразности у заболевших коронавирусом Covid-19 наблюдается в первую неделю после обнаружения симптомов. К такому выводу пришли китайские специалисты.
Медики: Заболевшие коронавирусом наиболее заразны в первую неделю

Ученые из Гонконга провели исследование образцов слюны у нескольких десятков пострадавших возрастом 35-75 лет. Все они были инфицированы коронавирусом. Результат продемонстрировал, что концентрация пневмонии в данной группе пациентов максимальна в первую неделю после выявления признаков опасной болезни. Эксперты из КНР считают, что именно это и является причиной существенной заразности пациентов с коронавирусом, потому как их не всегда на начальном этапе получается быстро госпитализировать.

Согласно последним данным, пандемия в течение трех месяцев охватила большую часть государств планеты. К данному моменту заразились вирусом 450 тысяч человек, умерли от последствий пандемии 21 000 пострадавших.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глава ВОЗ назвал изоляцию недостаточной мерой для победы над…
Наталья Сергунина объяснила, какие экспозиции столичных музеев можно посетить…
Илья Новокрещенов не видит непреодолимых проблем в дистанционной подготовке к ЕГЭ и…
«Считаю ситуацию полным бредом»: стилист Руслан Громов высказался о пандемии…
DOOM Eternal побил рекорд серии по проданным копиям в…
В онлайн-магазине Google появятся сотни бесплатных…
Слишком соленая пища может подавить воздействие иммунных клеток на…
Медики: Заболевшие коронавирусом наиболее заразны в первую…
Ксения Собчак опять вызвала волну слухов о второй…
Пыль и брак идут в дело, а выбросов почти нет: особенности модернизации на заводах Свердловской…
Китайские ученые нашли первого человека, заразившегося…
Xiaomi запатентовала маску для защиты от…
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big снялся в рекламе…
Скончался актер дубляжа Сергей…
Беременная звезда «Дом-2» Катя Жужа налегает на быстрорастворимую…
Эксперты назвали жидкости, способные повредить лакокрасочное покрытие…
Netflix запустит мультипликационный сериал по Angry…
СМИ: Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за вспышки…
Жена футболиста Дмитрия Тарасова отказалась от красных фруктов и…
Александр Петров продемонстрировал, чем занимается во время карантина из-за…
Телесваха Роза Сябитова дала советы для знакомств на время…
Том Круз поставил ультиматум Меган Маркл для участия в его…
«Разведчик-убийца»: Беспилотник «Альтиус» получит искусственный…
Правительство призвало россиян сплотиться и не скупать…
Новый трековый гиперкар Lamborghini показали на…
Трамп поддержал решение японского правительства о переносе…
Боксер Энтони Джошуа самоизолировался после общения с принцем…
Жительница Испании сбежала из карантина ради первого…
Просмотреть все новости