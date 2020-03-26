Китайские ученые нашли первого человека, заразившегося коронавирусом





Женщина 11 декабря прошлого года пожаловалась на высокую температуру. По словам продавщицы креветок, обычно в такой ситуации она обращалась в клинику, где ей ставили укол, и на следующий день чувствовала себя нормально. Но на этот раз Вэй не помогли справиться с температурой даже две инъекции.Спустя пять дней продавщица креветок обратилась в медучереждение «Сехэ», где у нее диагностировали болезнь, возбудителем которой является коронавирус нового типа. Ученые предполагают, что вирус распространился на рынке «Хунань», но пока не известно, как произошла передача от животного к человеку.В конце декабря стало известно, что в первую группу зараженных китайцев попало 27 пациентов. Из них 24 человека контактировали с продавцами на рынке в Ухане, а 4 – были членами одной семьи.Также журналисты нашли первого зараженного, который никак не контактировал с рынком морепродуктов. Мужчина по фамилии Чэнь пожаловался на высокую температуру 16 декабря. Все члены семьи и знакомые китайца были здоровы, поэтому он не мог объяснить, где мог заразиться коронавирусом.