Xiaomi запатентовала маску для защиты от коронавируса





Судя по опубликованным прессой данным, компания подала первую заявку на регистрацию этого патента еще в мае 2019 года, однако ответ с одобрением получила всего неделю назад. Главная особенность нового продукта от Xiaomi заключается в продвинутой системе «обхвата», которая позволяет маске максимально плотно прилегать к лицу человека, обеспечивая самый высокий уровень защиты. Кроме всего прочего, данная маска, как утверждает разработчик, обладает улучшенной системой защиты от загрязненного воздуха, что в условиях мировой пандемии COVID-19 может оказаться довольно полезным решением.К слову, пока речь идет лишь о патентах, а вот информации о том, как скоро Xiaomi сможет наладить серийное производство новинки, в которой применены все эти передовые технологии, до сих пор нет.