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Xiaomi запатентовала маску для защиты от коронавируса

Китайская компания Xiaomi давно известна тем, что быстро реагирует на запросы рынка и производит огромное количество разнообразных потребительских товаров, не ограничиваясь лишь смартфонами или электроникой. Недавно, к примеру, появилась информация о том, что производитель запатентовал новую защитную маску, которая может помочь во время пандемии коронавирусной инфекции.
Xiaomi запатентовала маску для защиты от коронавируса

Судя по опубликованным прессой данным, компания подала первую заявку на регистрацию этого патента еще в мае 2019 года, однако ответ с одобрением получила всего неделю назад. Главная особенность нового продукта от Xiaomi заключается в продвинутой системе «обхвата», которая позволяет маске максимально плотно прилегать к лицу человека, обеспечивая самый высокий уровень защиты. Кроме всего прочего, данная маска, как утверждает разработчик, обладает улучшенной системой защиты от загрязненного воздуха, что в условиях мировой пандемии COVID-19 может оказаться довольно полезным решением.

К слову, пока речь идет лишь о патентах, а вот информации о том, как скоро Xiaomi сможет наладить серийное производство новинки, в которой применены все эти передовые технологии, до сих пор нет.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:06

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