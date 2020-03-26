Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов





В Театре Сергей Смирнов работал почти 17 лет, на его счету больше трех десятков драматических и комедийных ролей. Самые известные: Фигаро в «Севильском цирюльнике» и французский король в спектакле «Элинор и ее мужчины». Но в первую очередь артист больше известен, как хороший мастер дубляжа. Он являлся одним из наиболее узнаваемых голосов страны. Например, именно его голосом говорит Кристиан Грей в «50 оттенках серого» и Питер Паркер в боевике «Новый Человек-паук». Услышать работу актера можно в кинокартинах «Богемская рапсодия», «Форсаж 6», «Форма воды» и других.Поклонники работы Сергея Смирнова заметили, что в Сети ходили шутки о якобы чересчур частом звучании голоса артиста в фильмах, но при этом даже самые ревностные противники однообразия в дубляже хорошо понимали, что нелегко достичь подобного положения и необходимо быть настоящим профессионалом в данном деле. Отметили фанаты и «Ведьмака», который благодаря работе Смирнова сериал стал немного лучше.