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Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

В 37-летнем возрасте умер отечественный артист, работавший в Театре Российской армии и озвучивавший голливудских знаменитостей, Сергей Смирнов. Сообщается, что он умер в результате тяжелого заболевания, но точно о причинах кончины не рассказывается.

В Театре Сергей Смирнов работал почти 17 лет, на его счету больше трех десятков драматических и комедийных ролей. Самые известные: Фигаро в «Севильском цирюльнике» и французский король в спектакле «Элинор и ее мужчины». Но в первую очередь артист больше известен, как хороший мастер дубляжа. Он являлся одним из наиболее узнаваемых голосов страны. Например, именно его голосом говорит Кристиан Грей в «50 оттенках серого» и Питер Паркер в боевике «Новый Человек-паук». Услышать работу актера можно в кинокартинах «Богемская рапсодия», «Форсаж 6», «Форма воды» и других.

Поклонники работы Сергея Смирнова заметили, что в Сети ходили шутки о якобы чересчур частом звучании голоса артиста в фильмах, но при этом даже самые ревностные противники однообразия в дубляже хорошо понимали, что нелегко достичь подобного положения и необходимо быть настоящим профессионалом в данном деле. Отметили фанаты и «Ведьмака», который благодаря работе Смирнова сериал стал немного лучше.

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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:52

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