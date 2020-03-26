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Эксперты назвали жидкости, способные повредить лакокрасочное покрытие автомобиля

Автолюбителю необходимо знать не только ПДД и техрегламент, но и вещи, связанные с обслуживанием транспортного средства. Эксперты назвали жидкости, которые могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

Эксперты назвали жидкости, способные повредить лакокрасочное покрытие автомобиля


Существует ряд технических веществ, которые при попадании на кузов авто могут разъесть краску, оставить пятна или вызвать появление ржавчины. Например, в состав тормозной жидкости входят такие активные элементы, которые способны достаточно быстро испортить лакокрасочное покрытие. Если при замене такой жидкости автолюбители нечаянно попадут на кузов машины, то необходимо незамедлительно протереть это место салфеткой.

Обслуживать штатный аккумулятор и заменять электролит необходимо подальше от автомобиля, так как он является кислотой. Кроме этого, водителям следует пользоваться только специальными моющими средствами для авто, а не теми, которые применяются в домохозяйстве на кухне или в ванной комнате. Их состав может быть достаточно агрессивен, поэтому на лакокрасочном покрытии образуются пятна.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:46

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