Netflix запустит мультипликационный сериал по Angry Birds
Вслед за появлением двух частей полнометражных мультфильмов, снятых по мотивам популярной мобильной игры Angry Birds, зрители могут увидеть и сериал из этой же вселенной. Запуск многосерийного анимационного фильма о «злых птичках» запланировала крупнейшая в мире онлайн стриминговая площадка Netflix.
О планах компании по запуску соответствующего сериала впервые сообщило авторитетное издание Hollywood Reporter. Отмечается, что сериал получит название Angry Birds: Summer Madness («Летнее безумие») и будет включать в себя 40 эпизодов длительностью 8 минут каждый.
Подписчикам фирменного видеосервиса компании Netflix данный контент будет доступен уже в 2021 году. Кроме того, по информации издания, производством нового мультсериала должны заняться специалисты компании Cake Entertainment, которые прежде уже имели дело с одноименной франшизой для одного из финских телеканалов.
Стоит напомнить, что ранее на экраны вышли две полнометражных мультипликационных ленты по сюжету популярной игры. Причем, обе части получили неоднозначные отзывы от критиков, однако в целом оказались успешными. К примеру, вторая часть фильма при бюджете в 65 миллионов долларов собрала в прокате 154 миллиона. О планах по съемкам третьей части создатели этих фильмов пока не сообщали.
О планах компании по запуску соответствующего сериала впервые сообщило авторитетное издание Hollywood Reporter. Отмечается, что сериал получит название Angry Birds: Summer Madness («Летнее безумие») и будет включать в себя 40 эпизодов длительностью 8 минут каждый.
Подписчикам фирменного видеосервиса компании Netflix данный контент будет доступен уже в 2021 году. Кроме того, по информации издания, производством нового мультсериала должны заняться специалисты компании Cake Entertainment, которые прежде уже имели дело с одноименной франшизой для одного из финских телеканалов.
Стоит напомнить, что ранее на экраны вышли две полнометражных мультипликационных ленты по сюжету популярной игры. Причем, обе части получили неоднозначные отзывы от критиков, однако в целом оказались успешными. К примеру, вторая часть фильма при бюджете в 65 миллионов долларов собрала в прокате 154 миллиона. О планах по съемкам третьей части создатели этих фильмов пока не сообщали.
Культура
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:40