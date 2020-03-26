Netflix запустит мультипликационный сериал по Angry Birds





О планах компании по запуску соответствующего сериала впервые сообщило авторитетное издание Hollywood Reporter. Отмечается, что сериал получит название Angry Birds: Summer Madness («Летнее безумие») и будет включать в себя 40 эпизодов длительностью 8 минут каждый.Подписчикам фирменного видеосервиса компании Netflix данный контент будет доступен уже в 2021 году. Кроме того, по информации издания, производством нового мультсериала должны заняться специалисты компании Cake Entertainment, которые прежде уже имели дело с одноименной франшизой для одного из финских телеканалов.Стоит напомнить, что ранее на экраны вышли две полнометражных мультипликационных ленты по сюжету популярной игры. Причем, обе части получили неоднозначные отзывы от критиков, однако в целом оказались успешными. К примеру, вторая часть фильма при бюджете в 65 миллионов долларов собрала в прокате 154 миллиона. О планах по съемкам третьей части создатели этих фильмов пока не сообщали.