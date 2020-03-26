СМИ: Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за вспышки COVID-19
В СМИ появилась информация о том, что компания Apple из-за вспышки COVID-19 по всему миру, может отложить выпуск iPhone 5G. Эти сведения опубликовали журналисты газеты Nikkei Asian Review, которые ссылаются на источники, близко знакомые со сложившейся ситуацией в корпорации.
Представители Apple на данный момент планируют перенос выпуска первой линейки новой серии. Дело в том, что глобальный спрос на iPhone 5G под угрозой из-за пандемии. Кроме этого, карантинные меры нарушают графики разработки новых гаджетов корпорации. Поэтому, согласно данным источника, Apple может отложить выход iPhone 5G на пару месяцев. Окончательное решение будет принято не позднее мая, с учетом того, как будет разворачиваться нестабильная ситуация на планете.
ВОЗ объявила о том, что в мире зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, 11 марта. Согласно статистическим данным, уже заражены свыше 414 тысяч человек на планете, из которых 18 тысяч случаев закончились летальным исходом.
Представители Apple на данный момент планируют перенос выпуска первой линейки новой серии. Дело в том, что глобальный спрос на iPhone 5G под угрозой из-за пандемии. Кроме этого, карантинные меры нарушают графики разработки новых гаджетов корпорации. Поэтому, согласно данным источника, Apple может отложить выход iPhone 5G на пару месяцев. Окончательное решение будет принято не позднее мая, с учетом того, как будет разворачиваться нестабильная ситуация на планете.
ВОЗ объявила о том, что в мире зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, 11 марта. Согласно статистическим данным, уже заражены свыше 414 тысяч человек на планете, из которых 18 тысяч случаев закончились летальным исходом.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:34