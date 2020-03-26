АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.15 USD 77.79
Курс валют на 26.03.2020

СМИ: Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за вспышки COVID-19

В СМИ появилась информация о том, что компания Apple из-за вспышки COVID-19 по всему миру, может отложить выпуск iPhone 5G. Эти сведения опубликовали журналисты газеты Nikkei Asian Review, которые ссылаются на источники, близко знакомые со сложившейся ситуацией в корпорации.

СМИ: Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за вспышки COVID-19


Представители Apple на данный момент планируют перенос выпуска первой линейки новой серии. Дело в том, что глобальный спрос на iPhone 5G под угрозой из-за пандемии. Кроме этого, карантинные меры нарушают графики разработки новых гаджетов корпорации. Поэтому, согласно данным источника, Apple может отложить выход iPhone 5G на пару месяцев. Окончательное решение будет принято не позднее мая, с учетом того, как будет разворачиваться нестабильная ситуация на планете.

ВОЗ объявила о том, что в мире зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, 11 марта. Согласно статистическим данным, уже заражены свыше 414 тысяч человек на планете, из которых 18 тысяч случаев закончились летальным исходом.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big снялся в рекламе…
Скончался актер дубляжа Сергей…
Беременная звезда «Дом-2» Катя Жужа налегает на быстрорастворимую…
Эксперты назвали жидкости, способные повредить лакокрасочное покрытие…
Netflix запустит мультипликационный сериал по Angry…
СМИ: Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за вспышки…
Жена футболиста Дмитрия Тарасова отказалась от красных фруктов и…
Александр Петров продемонстрировал, чем занимается во время карантина из-за…
Телесваха Роза Сябитова дала советы для знакомств на время…
Том Круз поставил ультиматум Меган Маркл для участия в его…
«Разведчик-убийца»: Беспилотник «Альтиус» получит искусственный…
Правительство призвало россиян сплотиться и не скупать…
Новый трековый гиперкар Lamborghini показали на…
Трамп поддержал решение японского правительства о переносе…
Боксер Энтони Джошуа самоизолировался после общения с принцем…
Жительница Испании сбежала из карантина ради первого…
Дочь Славы вернулась домой из Франции из-за…
Житель Испании предлагал собак в аренду для прогулок в условиях…
50-летний полицейский Subaru 360 выставят на…
Геннадий Онищенко поддержал Владимира Путина в благодарности медикам за борьбу с…
Максим Галкин пошутил по поводу слухов о нефтяной скважине Аллы…
Ученые назвали средний возраст заразившихся…
HMD Global начала принимать предзаказы на Nokia 1.3 и Nokia 5310 в…
Компания Dyson займется производством аппаратов…
«В 74 жизнь только начинается»: Иван Ургант поздравил Евгения Петросяна с рождением…
Audi и Volkswagen временно сменили логотипы из-за…
Звезда «Дом-2» Женя Ромашов выкинул обручальные кольца в…
Специалисты Kaspersky Lab рассказали, чем протирать смартфон для защиты от…
Просмотреть все новости