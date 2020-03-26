СМИ: Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за вспышки COVID-19





Представители Apple на данный момент планируют перенос выпуска первой линейки новой серии. Дело в том, что глобальный спрос на iPhone 5G под угрозой из-за пандемии. Кроме этого, карантинные меры нарушают графики разработки новых гаджетов корпорации. Поэтому, согласно данным источника, Apple может отложить выход iPhone 5G на пару месяцев. Окончательное решение будет принято не позднее мая, с учетом того, как будет разворачиваться нестабильная ситуация на планете.ВОЗ объявила о том, что в мире зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, 11 марта. Согласно статистическим данным, уже заражены свыше 414 тысяч человек на планете, из которых 18 тысяч случаев закончились летальным исходом.