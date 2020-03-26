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Жительница Испании сбежала из карантина ради первого свидания

В Испании сотрудники органов правопорядка нашли и задержали местную жительницу, которая покинула свой дом, несмотря на карантин из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции. Как оказалось, испанка нарушила режим, чтобы попасть на первое свидание.
Жительница Испании сбежала из карантина ради первого свидания

Об этом курьезном случае полиция Каталонии рассказала через свой официальный аккаунт в сети микроблогов Twitter. Как выяснилось, задержанная совсем недавно познакомилась через специальное мобильное приложение с мужчиной, а потому решила с ним встретиться, однако введенные в стране ограничительные меры могли нарушить ее планы. Впрочем, женщина не растерялась и решила пренебречь мерами предосторожности ради первого свидания с новым знакомым.

Стоит отметить, что с 14 марта власти Испании объявили о введении в стране режима повышенной готовности с ограничением на передвижение граждан сроком на 15 дней. Позднее глава испанского правительства заявил о намерении продлить действие карантина еще на 15 дней. Между тем, по состоянию на 25 марта, Испания вышла на второе место в мире по количеству зарегистрированных смертей среди зараженных COVID-19, уступая по этому показателю лишь Италии, где ситуация с коронавирусом выглядит особенно удручающе.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 02:00

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