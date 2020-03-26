Жительница Испании сбежала из карантина ради первого свидания





Об этом курьезном случае полиция Каталонии рассказала через свой официальный аккаунт в сети микроблогов Twitter. Как выяснилось, задержанная совсем недавно познакомилась через специальное мобильное приложение с мужчиной, а потому решила с ним встретиться, однако введенные в стране ограничительные меры могли нарушить ее планы. Впрочем, женщина не растерялась и решила пренебречь мерами предосторожности ради первого свидания с новым знакомым.Стоит отметить, что с 14 марта власти Испании объявили о введении в стране режима повышенной готовности с ограничением на передвижение граждан сроком на 15 дней. Позднее глава испанского правительства заявил о намерении продлить действие карантина еще на 15 дней. Между тем, по состоянию на 25 марта, Испания вышла на второе место в мире по количеству зарегистрированных смертей среди зараженных COVID-19, уступая по этому показателю лишь Италии, где ситуация с коронавирусом выглядит особенно удручающе.