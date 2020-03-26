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«Разведчик-убийца»: Беспилотник «Альтиус» получит искусственный интеллект

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Альтиус», находящийся в арсенале Воздушно-космических сил РФ, получит искусственный интеллект. Как известно, «умный разведчик-убийца» сможет прокладывать маршруты в обход обороны противника, находить цели и атаковать их без участия человека.
«Разведчик-убийца»: Беспилотник «Альтиус» получит искусственный интеллект

Будущий смарт-разведчик является усовершенствованным проектом разведывательно-ударного БПЛА «Альтаир». 20 августа 2019 года на сайте Министерства обороны РФ появилось видео первого полёта версии «Альтиус-У» в полностью автоматическом режиме. Беспилотник произвёл взлёт, в течение 32 минут выполнял манёвры в небе, после чего совершил посадку. Однако автономная модель с искусственным интеллектом, способная совершать продолжительные полеты, длительное время находилась на этапе разработки. В марте 2020 года стало известно о скором появлении «умного» дрона в рядах ВКС.

Согласно официальной информации, смарт-разведчик сможет самостоятельного наносить точные удары по цели, рассчитывать наиболее быстрый и безопасный маршрут для атаки противника и сброса боевых припасов. В то же время дрон постоянно будет обновлять данные, поступающие из штаба в режиме реального времени, при этом не снижая качества выполнения ранее поставленных задач.

Благодаря искусственному интеллекту, «Альтиус» будет максимально автономным без необходимости постоянного дистанционного управления оператором. Кроме того, он сможет находиться в воздухе без осуществления посадки более 24 часов.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин сообщил: «Новые БПЛА будут находиться максимально близко к противнику и в случае удара, возьмут огонь на себя. Таким образом, техника будет потеряна, но человек останется жив».

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Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 07:00

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