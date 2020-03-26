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Правительство призвало россиян сплотиться и не скупать гречку

Заместитель председателя российского правительства Юрий Борисов обратился к россиянам с просьбой следовать рекомендациям специалистов, а не бегать по магазинам с целью скупить продовольственные товары длительного хранения. С таким заявлением вице-премьер выступил после заседания Кабмина по вопросам развития электронной промышленности, передает агентство «Интерфакс».
Правительство призвало россиян сплотиться и не скупать гречку

«Следует четко придерживаться тех рекомендаций специалистов, которые мы слышим от них, не надо устраивать панику, не нужно бегать по магазинам и скупать гречку и прочие товары. Сейчас необходимо набраться мужества, быть более дисциплинированными. Вся нация должна сплотиться», - заявил Борисов. Как считает чиновник, меры, которые на данный момент принимаются для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в будущем могут также способствовать резкому прорыву в развитии отдельных отраслей национальной экономики.

Примечательно, что немногим ранее к населению из-за ситуации, вызванной распространением COVID-19 обратился российский президент Владимир Путин. Во время своего выступления глава государства поднял наиболее острые вопросы, которые волнуют большинство людей, отдельно поблагодарил медиков за их самоотверженный труд, а также объявил ближайшую неделю в стране нерабочей с сохранением зарплаты россиян.

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Общество
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 06:00

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