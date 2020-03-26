Правительство призвало россиян сплотиться и не скупать гречку





«Следует четко придерживаться тех рекомендаций специалистов, которые мы слышим от них, не надо устраивать панику, не нужно бегать по магазинам и скупать гречку и прочие товары. Сейчас необходимо набраться мужества, быть более дисциплинированными. Вся нация должна сплотиться», - заявил Борисов. Как считает чиновник, меры, которые на данный момент принимаются для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в будущем могут также способствовать резкому прорыву в развитии отдельных отраслей национальной экономики.Примечательно, что немногим ранее к населению из-за ситуации, вызванной распространением COVID-19 обратился российский президент Владимир Путин. Во время своего выступления глава государства поднял наиболее острые вопросы, которые волнуют большинство людей, отдельно поблагодарил медиков за их самоотверженный труд, а также объявил ближайшую неделю в стране нерабочей с сохранением зарплаты россиян.