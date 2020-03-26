Правительство призвало россиян сплотиться и не скупать гречку
Заместитель председателя российского правительства Юрий Борисов обратился к россиянам с просьбой следовать рекомендациям специалистов, а не бегать по магазинам с целью скупить продовольственные товары длительного хранения. С таким заявлением вице-премьер выступил после заседания Кабмина по вопросам развития электронной промышленности, передает агентство «Интерфакс».
«Следует четко придерживаться тех рекомендаций специалистов, которые мы слышим от них, не надо устраивать панику, не нужно бегать по магазинам и скупать гречку и прочие товары. Сейчас необходимо набраться мужества, быть более дисциплинированными. Вся нация должна сплотиться», - заявил Борисов. Как считает чиновник, меры, которые на данный момент принимаются для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в будущем могут также способствовать резкому прорыву в развитии отдельных отраслей национальной экономики.
Примечательно, что немногим ранее к населению из-за ситуации, вызванной распространением COVID-19 обратился российский президент Владимир Путин. Во время своего выступления глава государства поднял наиболее острые вопросы, которые волнуют большинство людей, отдельно поблагодарил медиков за их самоотверженный труд, а также объявил ближайшую неделю в стране нерабочей с сохранением зарплаты россиян.
«Следует четко придерживаться тех рекомендаций специалистов, которые мы слышим от них, не надо устраивать панику, не нужно бегать по магазинам и скупать гречку и прочие товары. Сейчас необходимо набраться мужества, быть более дисциплинированными. Вся нация должна сплотиться», - заявил Борисов. Как считает чиновник, меры, которые на данный момент принимаются для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в будущем могут также способствовать резкому прорыву в развитии отдельных отраслей национальной экономики.
Примечательно, что немногим ранее к населению из-за ситуации, вызванной распространением COVID-19 обратился российский президент Владимир Путин. Во время своего выступления глава государства поднял наиболее острые вопросы, которые волнуют большинство людей, отдельно поблагодарил медиков за их самоотверженный труд, а также объявил ближайшую неделю в стране нерабочей с сохранением зарплаты россиян.
Общество
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 06:00