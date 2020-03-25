Audi и Volkswagen временно сменили логотипы из-за коронавируса
Немецкие компании Audi и Volkswagen решили временно изменить свои фирменные логотипы из-за пандемии коронавируса в мире. Этим поступком крупнейшие автопроизводители пытаются лишний раз подчеркнуть, насколько важным является социальное дистанцирование для профилактики распространения заболевания.
«Соблюдайте дистанцию, оставайтесь дома, поддерживайте друг друга, будьте здоровы – мы с вами вместе оказались в этой ситуации», - с таким заявлением представители компании Audi опубликовали измененный логотип марки на своем официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter. В ролике, который компания опубликовала вместе с этим заявлением, знаменитые пересекающиеся кольца бренда разъезжаются в сторону, визуализируя сам факт «социального дистанцирования».
Похожим образом поступили и коллеги из Volkswagen, которые напомнили окружающим, что это уже не первый серьезный кризис, который человечеству удалось пережить благодаря сплочению и взаимопомощи. Но сейчас производитель рекомендует в прямом смысле держаться от окружающих подальше, ведь только в этом случае люди смогут побороть новую угрозу. Визуализация дистанцирования от Volkswagen, к слову, выглядит, как разделенные буквы V и W в фирменном логотипе марки, отмечает информационный портал "НьюИнформ".
«Соблюдайте дистанцию, оставайтесь дома, поддерживайте друг друга, будьте здоровы – мы с вами вместе оказались в этой ситуации», - с таким заявлением представители компании Audi опубликовали измененный логотип марки на своем официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter. В ролике, который компания опубликовала вместе с этим заявлением, знаменитые пересекающиеся кольца бренда разъезжаются в сторону, визуализируя сам факт «социального дистанцирования».
Похожим образом поступили и коллеги из Volkswagen, которые напомнили окружающим, что это уже не первый серьезный кризис, который человечеству удалось пережить благодаря сплочению и взаимопомощи. Но сейчас производитель рекомендует в прямом смысле держаться от окружающих подальше, ведь только в этом случае люди смогут побороть новую угрозу. Визуализация дистанцирования от Volkswagen, к слову, выглядит, как разделенные буквы V и W в фирменном логотипе марки, отмечает информационный портал "НьюИнформ".
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 22:01