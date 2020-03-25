Участница проекта "Дом-2" Саша Черно готова уйти за периметр после прихода собственной матери





В разделе Stories в Instagram поклонники поинтересовались, какой будет реакция Александры Черно, если ее мать позовут на проект после рождения на свет первенца в семье Оганесян. Как известно, организаторы проводят такую практику, как это уже было в случае с сестрами Рапунцель. Татьяне Владимировне Григорьевской разрешили жить с родственниками и помогать им с детьми.Ответ Саши Черно оказался настолько категоричным, что просто ошарашил фолловеров. По словам избранницы Иосифа Оганесяна, она без раздумий и обсуждений покинет периметр, если только ее мать пригласят для помощи младенцу и семье. Примечательно, что мама девушки уже пыталась наладить с ней отношения в программе "Бородина против Бузовой", но слушать женщину Черно не захотела, заявив, что она умерла для нее, когда ей было 6 лет.