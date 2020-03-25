АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.43 USD 78.85
Курс валют на 25.03.2020

Эксперты составили рейтинг самых выносливых бюджетных автомобилей

Современные авто, особенно бюджетного сегмента, редко могут похвастаться надежностью и пробегом более 400 тысяч километров. Эксперты составили рейтинг самых выносливых недорогих автомобилей.

Эксперты составили рейтинг самых выносливых бюджетных автомобилей


Двигатель французского бренда Renault, по мнению специалистов, довольно ресурсный. Речь идет о К-серии, а именно о моторах с 8 и 16 клапанами объемом 1,6 литров, которые генерируют 82 и 113 «лошадок». Этот силовой агрегат не напугают холодные пуски, а также он не надрывается. Следует отметить, что версии Sandero и Logan имеются на вооружении у таксопарков, что подтверждает надежность моторов Renault.

Двигатели Hyundai и KIA с легкостью проедут и свыше 400 тысяч километров без капремонта. Бестселлеры оснащают моторами на 1,6 и 1,4 литра. По словам экспертов, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии, необходимо не нарушать правила эксплуатации авто и вовремя делать ТО.

2,5-литровый двигатель 2AR-FE в автомобилях Toyota прослужит очень долго, если его заправлять качественным топливом. Например, Toyota RAV4 с легкостью может проехать 500 тысяч километров. Россияне могут встретить этот надежный силовой агрегат в подкапотном пространстве модели Camry.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Только экстренные случаи: В Москве приостанавливают оказание стоматологических…
Ушел из жизни известный американский кинорежиссёр Стюарт…
Украина с 27 марта прекратит любые пассажирские перевозки через границы…
Медики советуют пациентам с коронавирусом лежать лицом…
Психолог Хеба Мохамед дал рекомендации для мужчин, как не заскучать в период…
Хавьер Бардем поддержал Джонни Деппа в конфликте с Эмбер…
Жена экс-проектанта Венцеслава Венгржановского Дарья высказалась в адрес Ксении Бородиной: "Ей сейчас нужно женское…
Эксперты составили рейтинг самых выносливых бюджетных…
Владимир Путин поздравил режиссера Александра Прошкина с…
Мировые звезды шоу-бизнеса показали в соцсетях, чем занимаются во время…
Премьеру финала «Ходячих мертвецов» перенесли из-за пандемии…
Участница проекта "Дом-2" Саша Черно готова уйти за периметр после прихода собственной…
В правительстве России задумались об антикризисном…
Представлены новые твердотельные накопители Greenliant ArmourDrive PX объемом до 2…
В Краснодарском крае потерпел крушение самолет…
Доктор Джеймс Диас рассказал, что препараты от гипертонии могут усиливать…
«Союзмультфильм» выпустил первую серию мультфильма «Пиратская…
СМИ: «АвтоВАЗ» рискует столкнуться с дефицитом запчастей уже через 2…
Тульский завод "Октава" в 2019 году увеличил выручку в 1,5 раза и планирует выход еще на 26…
В Букингемском дворце рассказали о состоянии здоровья Елизаветы…
Астрономы составили самую точную глобальную карту астероида…
Сестра Жанны Фриске Наталья оказалась нарушительницей карантинного режима на острове…
Университет Иннополис запустил курсы по JavaScript и Data…
NASA представило невероятные снимки поверхности…
Вирусолог Анатолий Альштейн назвал новый хантавирус менее опасным в сравнении с…
В США начали усыплять лабораторных мышей из-за дефицита научных…
В Сети выставили на продажу BMW 740i, который 23 года хранился в…
Ученые: Три черные дыры на орбите могут нарушить симметрию с обращением…
Просмотреть все новости