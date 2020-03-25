Эксперты составили рейтинг самых выносливых бюджетных автомобилей





Двигатель французского бренда Renault, по мнению специалистов, довольно ресурсный. Речь идет о К-серии, а именно о моторах с 8 и 16 клапанами объемом 1,6 литров, которые генерируют 82 и 113 «лошадок». Этот силовой агрегат не напугают холодные пуски, а также он не надрывается. Следует отметить, что версии Sandero и Logan имеются на вооружении у таксопарков, что подтверждает надежность моторов Renault.Двигатели Hyundai и KIA с легкостью проедут и свыше 400 тысяч километров без капремонта. Бестселлеры оснащают моторами на 1,6 и 1,4 литра. По словам экспертов, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии, необходимо не нарушать правила эксплуатации авто и вовремя делать ТО.2,5-литровый двигатель 2AR-FE в автомобилях Toyota прослужит очень долго, если его заправлять качественным топливом. Например, Toyota RAV4 с легкостью может проехать 500 тысяч километров. Россияне могут встретить этот надежный силовой агрегат в подкапотном пространстве модели Camry.