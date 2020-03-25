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Мировые звезды шоу-бизнеса показали в соцсетях, чем занимаются во время карантина

Мировые звезды шоу-бизнеса во время карантина стали более активны в соцсетях. Некоторые из них начали больше общаться с поклонниками, другие – петь песни, а третьи – высказывать свою позицию по поводу коронавируса и карантина.
Мировые звезды шоу-бизнеса показали в соцсетях, чем занимаются во время карантина

Кейт Бекинсейл, Карл Урбан и Тайка Вайтити опубликовали в своих Instagram-аккаунтах нелестные «послания» коронавирусу и озвучили угрозы в адрес вируса. Их коллега, актер Пол Беттани был более лоялен и просто пошутил над сложившейся в мире ситуацией с вынужденным карантином. Звезда «Мстителей» состарил себя при помощи специального приложения, а получившееся изображение подписал «день 9124».

Рон Перлман же решил немного отвлечь своих подписчиков от насущных вопросов и спел песню «The Gambler», авторства недавно умершего кантри-исполнителя Кенни Роджерса. В Twitter-аккаунте Бена Плата у его фанатов появилась возможность послушать кавер-версию «The Rainbow» Кейси Масгрейвс в исполнении кумира, а звезда сериала «Роковой патруль» Алан Тьюдик выложил в Сеть песню собственного сочинения.

Мадонна также решила развлечь своих фанатов песней, при этом использовав вместо микрофона расческу. Звезда спела о том, что «макарон больше не осталось», намекнув на нехватку продуктов в магазинах. Музыкант Робби Уильямс пошел еще дальше и устроил для поклонников бесплатный онлайн-концерт. При этом выступление знаменитости растянулось на несколько дней.

Джим Керри, как оказалось, тоже времени на карантине зря не теряет: актер решил снова взяться за отращивание бороды. При этом звезда «Вечного сияния чистого разума» пообещал, что даст фолловерам возможность следить за данным процессом, регулярно публикуя в Instagram подробные фотоотчеты.

Арнольд Шварценеггер и Крис Хемсфорт решили, что их поклонники могли бы во время карантина заняться своей физической подготовкой и опубликовали для них некоторые рекомендации по упражнениям. При этом «железный Арни» выложил в Сеть свои старые фото, а звезда фильма «Тор» - свежее видео, в котором рассказывает о своей спортивной программе, рассчитанной на 6 недель.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:38

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