Владимир Путин поздравил режиссера Александра Прошкина с 80-летием





По словам российского президента, имениннику за свою творческую карьеру удалось воплотить много неординарных и ярких идей. Работы Александра Прошкина отмечены множеством наград как национального, так и международного уровня. Путин пожелал юбиляру благополучия, крепкого здоровья и всего самого хорошего.В эфире «Россия К» к 80-летнему юбилею режиссера «Опасного возраста» выйдет программа под названием «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин». Именинник расскажет о своем творческом пути, работе на телевидении и об уникальных коллегах, с которыми его сводила судьба. Кроме этого, народный артист РФ приоткроет завесу личной жизни – поговорит о супруге и сыне Андрее Прошкине, который пошел по его стопам.80-летний юбилей знаменитый режиссер отметит с женой на даче. Александр Прошкин в связи со вспышкой коронавируса в мире принял решение о самоизоляции.