Пыль и брак идут в дело, а выбросов почти нет: особенности модернизации на заводах Свердловской области
Завод, который не отравляет все вокруг и не тратит изрядную часть оборотных средств на утилизацию отходов и брака — еще недавно это представлялось фантастикой. Но для предприятий уральской компании ООО «ФОРЭС» это стало реальностью. Подробности – на страницах «Коммерсантъ Урал».
Заводы компании производят пропанты — минеральные гранулы, используемые в нефтяной промышленности при расклинивании нефтеносных пластов. При перемалывании минерального сырья образуется большое количество пыли, которая выбрасывается в атмосферу. Однако заводы «ФОРЭС» в последние годы были оборудованы рукавными фильтрами, которые захватывают более 99% пылевых частиц, вытягиваемых вентиляцией из цехов. Но самое главное: задержанная пыль накапливается и возвращается обратно в производство.
Таким образом на предприятии решены сразу две задачи: сведено к минимуму пылевое загрязнение окружающей среды и сохранено ценное сырье для производства пропантовых гранул.
Также, как отмечает издание «Коммерсантъ», на заводах «ФОРЭС» в Сухом Логу и в Асбесте сведены к нулю сбросы воды. Техническая вода проходит очистные станции и возвращается в технологический цикл. В ближайшее время в компании намерены задействовать атмосферную воду, точнее, снег. На территории сухоложского предприятия будет оборудован снегоплавильный завод. Это позволит решить еще две задачи: очистка заводской территории от снега с его утилизацией и получение технической воды.
Часть вырабатываемых гранул — порядка 2% — оказывается ненадлежащего качества. Но даже некондиционные пропанты не означают убыток для компании: их продают на производство строительных смесей. Добавление твердых прокаленных гранул позволяет заливать нескользящие промышленные полы.
В целом за последние годы экологическая ситуация в Сухом Логу принципиально изменилась в положительную сторону. Как сообщает уральский «Московский комсомолец», по официальным данным, в 2019 году выбросы в атмосферу в Сухом Логу снизились на 32% по сравнению с показателем предыдущего года. Это стало возможным, в том числе благодаря действиям другого предприятия региона – «Староцементного завода» (СЦЗ). Подробно об этом рассказывается в репортаже «Областного телевидения».
В свою очередь ЕАН отмечает, что Министерство экологии Свердловской области, проведя во второй половине марта внеплановую проверку «Староцементного завода», сообщило жителям Сухого Лога, что состояние атмосферы в городе соответствует всем требованиям и нормам.
Заводы компании производят пропанты — минеральные гранулы, используемые в нефтяной промышленности при расклинивании нефтеносных пластов. При перемалывании минерального сырья образуется большое количество пыли, которая выбрасывается в атмосферу. Однако заводы «ФОРЭС» в последние годы были оборудованы рукавными фильтрами, которые захватывают более 99% пылевых частиц, вытягиваемых вентиляцией из цехов. Но самое главное: задержанная пыль накапливается и возвращается обратно в производство.
Таким образом на предприятии решены сразу две задачи: сведено к минимуму пылевое загрязнение окружающей среды и сохранено ценное сырье для производства пропантовых гранул.
Также, как отмечает издание «Коммерсантъ», на заводах «ФОРЭС» в Сухом Логу и в Асбесте сведены к нулю сбросы воды. Техническая вода проходит очистные станции и возвращается в технологический цикл. В ближайшее время в компании намерены задействовать атмосферную воду, точнее, снег. На территории сухоложского предприятия будет оборудован снегоплавильный завод. Это позволит решить еще две задачи: очистка заводской территории от снега с его утилизацией и получение технической воды.
Часть вырабатываемых гранул — порядка 2% — оказывается ненадлежащего качества. Но даже некондиционные пропанты не означают убыток для компании: их продают на производство строительных смесей. Добавление твердых прокаленных гранул позволяет заливать нескользящие промышленные полы.
В целом за последние годы экологическая ситуация в Сухом Логу принципиально изменилась в положительную сторону. Как сообщает уральский «Московский комсомолец», по официальным данным, в 2019 году выбросы в атмосферу в Сухом Логу снизились на 32% по сравнению с показателем предыдущего года. Это стало возможным, в том числе благодаря действиям другого предприятия региона – «Староцементного завода» (СЦЗ). Подробно об этом рассказывается в репортаже «Областного телевидения».
В свою очередь ЕАН отмечает, что Министерство экологии Свердловской области, проведя во второй половине марта внеплановую проверку «Староцементного завода», сообщило жителям Сухого Лога, что состояние атмосферы в городе соответствует всем требованиям и нормам.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 09:15