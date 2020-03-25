Представлены новые твердотельные накопители Greenliant ArmourDrive PX объемом до 2 Тб





Сообщается, что семейство твердотельных дисков Greenliant ArmourDrive PX включают в себя сразу несколько моделей с интерфейсами SATA и PCIe. К их основным достоинствам эксперты относят наличие буферов DRAM, а также аппаратного шифрования данных. Кроме того, накопители формата М.2 типоразмера 2280 будут выпускаться с объемом памяти от 240 Гб до 1,92 Тб. Производитель реализовал в новых накопителях оптимизированные алгоритмы статического и динамического выравнивания износа, которые используются в памяти 3D TLC NAND. Оттуда же новинки позаимствовали и алгоритмы обнаружения ошибок с их последующей коррекцией.Также отмечается, что модели с интерфейсом SATA 6 Гбит/с демонстрируют скорость чтения и записи на уровне 550 и 520 МБ/с соответственно. А вот Greenliant ArmourDrive PX с интерфейсом PCIe опережают первые образцы по этому показателю в несколько раз. К примеру, скорость чтения в данном случае достигает 3400 МБ/с, в то время, как скорость записи может достигать 1100 МБ/с. Что же касается ресурса накопителей, то производитель указывает лишь информацию о том, что используемая в них флеш-память рассчитана на 3000 циклов перезаписи данных.