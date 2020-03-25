«Союзмультфильм» выпустил первую серию мультфильма «Пиратская школа»
Государственная киностудия «Союзмультфильм» выпустила первую серию «Пиратской школы». Пользователи Сети могут оценить пилотный эпизод на официальном Youtube-канале.
Аниматоры из «Союзмультфильма» впервые за долгое время представили оригинальный проект, получивший название «Пиратская школа». Главные персонажи Киль, Фитиль и Бобо по ходу сюжета будут знакомиться с миром, время от времени попадая в необычные ситуации. По словам создателей, основные темы новой мультипликации касаются взаимоотношений школьников с преподавателями, сверстниками и собственными родителями.
Режиссером дебютной серии «Скрытый талант», в которой зритель узнает о тайных деталях повседневной жизни, стал продюсер Алексей Лебедев. Он известен в первую очередь как автор и ведущий сценарист детской мультипликации «Смешарики». Более того, он принимал участие в создании таких популярных проектов, как «Атомный лес» и «Приключения Пети и Волка». Всего должно выйти около 11 эпизодов «Пиратской школы», которые вскоре станут доступны на платформе Youtube.
Аниматоры из «Союзмультфильма» впервые за долгое время представили оригинальный проект, получивший название «Пиратская школа». Главные персонажи Киль, Фитиль и Бобо по ходу сюжета будут знакомиться с миром, время от времени попадая в необычные ситуации. По словам создателей, основные темы новой мультипликации касаются взаимоотношений школьников с преподавателями, сверстниками и собственными родителями.
Режиссером дебютной серии «Скрытый талант», в которой зритель узнает о тайных деталях повседневной жизни, стал продюсер Алексей Лебедев. Он известен в первую очередь как автор и ведущий сценарист детской мультипликации «Смешарики». Более того, он принимал участие в создании таких популярных проектов, как «Атомный лес» и «Приключения Пети и Волка». Всего должно выйти около 11 эпизодов «Пиратской школы», которые вскоре станут доступны на платформе Youtube.
Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:02