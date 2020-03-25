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«Союзмультфильм» выпустил первую серию мультфильма «Пиратская школа»

Государственная киностудия «Союзмультфильм» выпустила первую серию «Пиратской школы». Пользователи Сети могут оценить пилотный эпизод на официальном Youtube-канале.

Аниматоры из «Союзмультфильма» впервые за долгое время представили оригинальный проект, получивший название «Пиратская школа». Главные персонажи Киль, Фитиль и Бобо по ходу сюжета будут знакомиться с миром, время от времени попадая в необычные ситуации. По словам создателей, основные темы новой мультипликации касаются взаимоотношений школьников с преподавателями, сверстниками и собственными родителями.

Режиссером дебютной серии «Скрытый талант», в которой зритель узнает о тайных деталях повседневной жизни, стал продюсер Алексей Лебедев. Он известен в первую очередь как автор и ведущий сценарист детской мультипликации «Смешарики». Более того, он принимал участие в создании таких популярных проектов, как «Атомный лес» и «Приключения Пети и Волка». Всего должно выйти около 11 эпизодов «Пиратской школы», которые вскоре станут доступны на платформе Youtube.

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Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:02

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