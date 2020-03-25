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Сестра Жанны Фриске Наталья оказалась нарушительницей карантинного режима на острове Шри-Ланка

Сестра Жанны Фриске Наталья оказалась нарушительницей карантинного режима. Последние два месяца она находится в Велигаме на Шри-Ланке. Несмотря на объявленный карантин по всему миру родственница исполнительницы не спешит домой.

Наталья Фриске рассказала поклонникам, что предпочла не возвращаться домой и не поддаваться панике по причине карантина из-за коронавируса. Недавно она вынуждена была нарушить самоизоляцию, которую попросили соблюдать власти острова, и отправиться за покупками сперва в местный магазин, а потом на рынок.

Фриске выстояла очередь, с целью оказаться внутри торгового комплекса. Большинство покупателей находились под солнцем и прикрывали лицо тканью, чтобы ничего не попало в дыхательные пути. «Так и приходится жить. Совершаем мелкие перебежки от дома к дому с рюкзаками. Зато весело», — сообщила девушка.

Стоит отметить, что сложную ситуацию из-за коронавируса можно наблюдать и в других странах. Так, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча объявил чрезвычайное положение и закрытие международного сообщения из-за пандемии COVID-19. По словам государственного деятеля, указ вступит в силу в 00:00 часов 26 марта 2020 года.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:34

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