Сестра Жанны Фриске Наталья оказалась нарушительницей карантинного режима на острове Шри-Ланка
Сестра Жанны Фриске Наталья оказалась нарушительницей карантинного режима. Последние два месяца она находится в Велигаме на Шри-Ланке. Несмотря на объявленный карантин по всему миру родственница исполнительницы не спешит домой.
Наталья Фриске рассказала поклонникам, что предпочла не возвращаться домой и не поддаваться панике по причине карантина из-за коронавируса. Недавно она вынуждена была нарушить самоизоляцию, которую попросили соблюдать власти острова, и отправиться за покупками сперва в местный магазин, а потом на рынок.
Фриске выстояла очередь, с целью оказаться внутри торгового комплекса. Большинство покупателей находились под солнцем и прикрывали лицо тканью, чтобы ничего не попало в дыхательные пути. «Так и приходится жить. Совершаем мелкие перебежки от дома к дому с рюкзаками. Зато весело», — сообщила девушка.
Стоит отметить, что сложную ситуацию из-за коронавируса можно наблюдать и в других странах. Так, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча объявил чрезвычайное положение и закрытие международного сообщения из-за пандемии COVID-19. По словам государственного деятеля, указ вступит в силу в 00:00 часов 26 марта 2020 года.
Наталья Фриске рассказала поклонникам, что предпочла не возвращаться домой и не поддаваться панике по причине карантина из-за коронавируса. Недавно она вынуждена была нарушить самоизоляцию, которую попросили соблюдать власти острова, и отправиться за покупками сперва в местный магазин, а потом на рынок.
Фриске выстояла очередь, с целью оказаться внутри торгового комплекса. Большинство покупателей находились под солнцем и прикрывали лицо тканью, чтобы ничего не попало в дыхательные пути. «Так и приходится жить. Совершаем мелкие перебежки от дома к дому с рюкзаками. Зато весело», — сообщила девушка.
Стоит отметить, что сложную ситуацию из-за коронавируса можно наблюдать и в других странах. Так, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча объявил чрезвычайное положение и закрытие международного сообщения из-за пандемии COVID-19. По словам государственного деятеля, указ вступит в силу в 00:00 часов 26 марта 2020 года.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:34