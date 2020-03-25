Университет Иннополис запустил курсы по JavaScript и Data Science





Обучением jаvascript и Data Science будут заниматься эксперты Университета Иннополиса около полугода. Сами курсы начнутся после 19 апреля в Казанском образовательном центре по выходным. Обучающимся также предоставят учителей из среды специалистов и техдиректоров «Ак Барс Банка» и корпорации «Ак Барс Цифровые технологии». Самые выдающиеся студенты даже получат возможность поработать в финансовом учреждении до окончания занятий.В пресс-службе ВУЗа сообщают, что курс «Промышленная разработка ПО на jаvascript» предназначен для программистов с опытом веб-разработки на этом языке и знанием HTML, CSS, помимо главных методов ООП. А вот Data Science предоставили для экспертов с высокими математическими задатками, знанием Python, программирования на Git и создания SQL. Точная дата первых занятий станет известна позднее ввиду вспышки новой коронавирусной инфекции.