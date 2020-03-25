NASA представило невероятные снимки поверхности Марса
Аппарат американского аэрокосмического агентства NASA MRO, который работает на орбите Марса, прислал на Землю новый набор потрясающих снимков поверхности Красной планеты. Все изображения сделаны с помощью инновационной камеры HiRISE.
Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса. Изначально эти изображения были сделаны более 10 лет тому назад и показывают три разных вида местности. Так, в верхней части снимков показанная местность включает в себя равнины с кратерами, испещренными извилистыми высокими хребтами. Этот ландшафт представляет для исследователей особенный интерес, потому что он может быть результатом воздействия на марсианскую породу воды в далеком прошлом. Существуют сразу несколько факторов, по которым такие каналы могут выделяться на общей местности, и все они сведены к воздействию эрозии.
Отмечается, что подобные каналы много лет назад могли быть руслами настоящих рек, "зацементированных" при осаждении минералов и наполнившихся впоследствии лавой. Такие материалы, уверены ученые, являются более устойчивыми к эрозии, а потому остаются на поверхности даже в условиях, когда окружающий слой грунта снесен под воздействием сильного ветра или других внешних факторов.
Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса. Изначально эти изображения были сделаны более 10 лет тому назад и показывают три разных вида местности. Так, в верхней части снимков показанная местность включает в себя равнины с кратерами, испещренными извилистыми высокими хребтами. Этот ландшафт представляет для исследователей особенный интерес, потому что он может быть результатом воздействия на марсианскую породу воды в далеком прошлом. Существуют сразу несколько факторов, по которым такие каналы могут выделяться на общей местности, и все они сведены к воздействию эрозии.
Отмечается, что подобные каналы много лет назад могли быть руслами настоящих рек, "зацементированных" при осаждении минералов и наполнившихся впоследствии лавой. Такие материалы, уверены ученые, являются более устойчивыми к эрозии, а потому остаются на поверхности даже в условиях, когда окружающий слой грунта снесен под воздействием сильного ветра или других внешних факторов.
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:20