Вирусолог Анатолий Альштейн назвал новый хантавирус менее опасным в сравнении с коронавирусом





Доктор общественной организации «Российской академии естественных наук» объяснил, что наибольшую опасность хантавирус представляет для тех людей, которые уже являются его носителями более двух недель. В легкой форме инфекция остается бессимптомной, однако при специфическом поражении может возникать геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и характерным жаром.По словам Анатолия Альштейна, вирус Хантаан чаще всего заражает грызунов, которые распространяют его в течении всего жизненного цикла через экскременты. Человек может инфицироваться только в случае непосредственного контакта с мышами или крысами, а также при вдыхании испарений от их выделений. Кроме того, некоторые виды вирионов, как Син Номбре, могут передаваться через укусы рукокрылых.В то же время врач-вирусолог уверен, что жителям России не стоит переживать из-за хантавируса, так как он действительно менее опасен и активен, чем коронавирус, сообщает «URA.RU».