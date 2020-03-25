Вирусолог Анатолий Альштейн назвал новый хантавирус менее опасным в сравнении с коронавирусом
Профессор из New York Academy of Sciences врач-вирусолог Анатолий Альштейн назвал новый хантавирус менее опасным в сравнении с коронавирусом. По словам медика, вирионы Hantaviridae не способны вызывать больших эпидемий и распространяются не так активно, как другие респираторные инфекции.
Доктор общественной организации «Российской академии естественных наук» объяснил, что наибольшую опасность хантавирус представляет для тех людей, которые уже являются его носителями более двух недель. В легкой форме инфекция остается бессимптомной, однако при специфическом поражении может возникать геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и характерным жаром.
По словам Анатолия Альштейна, вирус Хантаан чаще всего заражает грызунов, которые распространяют его в течении всего жизненного цикла через экскременты. Человек может инфицироваться только в случае непосредственного контакта с мышами или крысами, а также при вдыхании испарений от их выделений. Кроме того, некоторые виды вирионов, как Син Номбре, могут передаваться через укусы рукокрылых.
В то же время врач-вирусолог уверен, что жителям России не стоит переживать из-за хантавируса, так как он действительно менее опасен и активен, чем коронавирус, сообщает «URA.RU».
Доктор общественной организации «Российской академии естественных наук» объяснил, что наибольшую опасность хантавирус представляет для тех людей, которые уже являются его носителями более двух недель. В легкой форме инфекция остается бессимптомной, однако при специфическом поражении может возникать геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и характерным жаром.
По словам Анатолия Альштейна, вирус Хантаан чаще всего заражает грызунов, которые распространяют его в течении всего жизненного цикла через экскременты. Человек может инфицироваться только в случае непосредственного контакта с мышами или крысами, а также при вдыхании испарений от их выделений. Кроме того, некоторые виды вирионов, как Син Номбре, могут передаваться через укусы рукокрылых.
В то же время врач-вирусолог уверен, что жителям России не стоит переживать из-за хантавируса, так как он действительно менее опасен и активен, чем коронавирус, сообщает «URA.RU».
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:14