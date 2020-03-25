В США начали усыплять лабораторных мышей из-за дефицита научных сотрудников
В лабораториях, работающих на базе сразу нескольких крупных американских исследовательских центров, приняли решение о существенном снижении поголовья подопытных животных, которые применяются при проведении экспериментов. Прежде всего, подобное решение касается грызунов, которые занимают почти 95-процентную долю в общей популяции всех модельных объектов.
Подобное решение, как сообщают источники, было принято в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, которая привела к тому, что многие научные сотрудники вынуждены находиться дома на карантине и не могут проводить эксперименты с той же частотой, что и прежде. Общее количество тех сотрудников исследовательских центров, которые могут ухаживать за животными, также значительно сократилось. В результате «рабочих рук» не хватает не только для проведения экспериментов, но и для того, чтобы элементарно чистить клетки с животными или кормить их.
В итоге руководство Орегонского университета здоровья, Пенсильванского университета и ряда иных вузов страны приняли решение о снижении поголовья содержащихся у них животных путем усыпления.
Примечательно, что в качестве основного способа борьбы с COVID-19 в США, как и в других странах мира, называют сокращение физических контактов между людьми, поэтому многие организации в стране уже переведены на карантинный режим работы.
Подобное решение, как сообщают источники, было принято в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, которая привела к тому, что многие научные сотрудники вынуждены находиться дома на карантине и не могут проводить эксперименты с той же частотой, что и прежде. Общее количество тех сотрудников исследовательских центров, которые могут ухаживать за животными, также значительно сократилось. В результате «рабочих рук» не хватает не только для проведения экспериментов, но и для того, чтобы элементарно чистить клетки с животными или кормить их.
В итоге руководство Орегонского университета здоровья, Пенсильванского университета и ряда иных вузов страны приняли решение о снижении поголовья содержащихся у них животных путем усыпления.
Примечательно, что в качестве основного способа борьбы с COVID-19 в США, как и в других странах мира, называют сокращение физических контактов между людьми, поэтому многие организации в стране уже переведены на карантинный режим работы.
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:06