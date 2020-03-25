В США начали усыплять лабораторных мышей из-за дефицита научных сотрудников





Подобное решение, как сообщают источники, было принято в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, которая привела к тому, что многие научные сотрудники вынуждены находиться дома на карантине и не могут проводить эксперименты с той же частотой, что и прежде. Общее количество тех сотрудников исследовательских центров, которые могут ухаживать за животными, также значительно сократилось. В результате «рабочих рук» не хватает не только для проведения экспериментов, но и для того, чтобы элементарно чистить клетки с животными или кормить их.В итоге руководство Орегонского университета здоровья, Пенсильванского университета и ряда иных вузов страны приняли решение о снижении поголовья содержащихся у них животных путем усыпления.Примечательно, что в качестве основного способа борьбы с COVID-19 в США, как и в других странах мира, называют сокращение физических контактов между людьми, поэтому многие организации в стране уже переведены на карантинный режим работы.