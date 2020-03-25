В Сети выставили на продажу BMW 740i, который 23 года хранился в капсуле
На популярной торговой площадке eBay выставили на продажу премиальный седан BMW 740i 1997 года выпуска. Как оказалось, с момента своего выпуска на заводе данный экземпляр 23 года хранился в специальном чехле-капсуле, в котором предусмотрена механическая циркуляция воздушного потока, а его пробег на момент продажи составил чуть больше двух с половиной сотен километров.
По словам продавца этого автомобиля, изначально он был зарегистрирован в ФРГ и принадлежал пожилой женщине. Спустя какое-то время этот BMW 740i перекочевал к его нынешнему владельцу, который живет в Польше. Однако он так и не поставил его на учет, поэтому в документах все еще числится первый владелец машины. По снимкам салона и днища седана можно увидеть, что он действительно имеет превосходное состояние, не отличимое от нового. Данный автомобиль никогда не ремонтировался, поэтому все его детали остаются оригинальными заводскими. Кроме того, владелец похвастал, что в мире на данный момент не осталось ни одной BMW 740i в кузове Е38, которая была бы в настолько хорошем состоянии.
На данный момент самая высокая ставка за выставленный на торги седан от баварского концерна составляет 48,35 тысяч евро, что эквивалентно примерно 4,1 миллиону российских рублей. Впрочем, в будущем ценник может вырасти, поскольку торги продлятся вплоть до 31 марта.
По словам продавца этого автомобиля, изначально он был зарегистрирован в ФРГ и принадлежал пожилой женщине. Спустя какое-то время этот BMW 740i перекочевал к его нынешнему владельцу, который живет в Польше. Однако он так и не поставил его на учет, поэтому в документах все еще числится первый владелец машины. По снимкам салона и днища седана можно увидеть, что он действительно имеет превосходное состояние, не отличимое от нового. Данный автомобиль никогда не ремонтировался, поэтому все его детали остаются оригинальными заводскими. Кроме того, владелец похвастал, что в мире на данный момент не осталось ни одной BMW 740i в кузове Е38, которая была бы в настолько хорошем состоянии.
На данный момент самая высокая ставка за выставленный на торги седан от баварского концерна составляет 48,35 тысяч евро, что эквивалентно примерно 4,1 миллиону российских рублей. Впрочем, в будущем ценник может вырасти, поскольку торги продлятся вплоть до 31 марта.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:00