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Ученые: Три черные дыры на орбите могут нарушить симметрию с обращением времени

Подавляющее большинство законов физики построены на симметрии в обращении времени, при котором направление меры длительности не имеет никакого значения, а также не относится к математике. Однако, группа астрономов из Португалии считает, что нарушить эти основы могут три космических объекта, которые гравитационно взаимодействуют друг с другом, например, черные дыры.
Ученые: Три черные дыры на орбите могут нарушить симметрию с обращением времени

Как отмечают ученые, их теория подтверждается вполне конкретными фактами. К примеру, до некоторых пор в научном мире не было точного понимания того, как связаны уровень необратимости и хаос в динамических системах. Но благодаря подробному изучению хаотических систем трех отдельных тел, которые находятся в состоянии свободного падения, астрономы сумели прийти к совершенно иному выводу. По их словам, когда речь идет о двух космических телах сопоставимых размеров, размещенных на орбите и вращающихся вокруг общего центра – модель сохраняет свое соответствие прежней теории. Однако, стоит добавить к ним третье тело, как орбиты тут же переходят в состояние хаотичности.

Для своих исследований специалисты воспользовались моделью, в которой разместили на орбите три черные дыры одинакового размера. Модель оказалась настолько нестабильной, что один из объектов впоследствии просто покинул систему. Более того, было установлено, что в 5% случаев даже незначительное возмущение Планковской длины может обернуться тем, что система, которая включает в себя столь огромные тела, не может вернуться в исходное состояние. Речь, к слову, о длине, которую считают минимальным расстоянием, доступным науке – границей, после достижения которой законы физики больше не действуют.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:52

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