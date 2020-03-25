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На Острове Любви распались все пары проекта «Дом-2»

Участницы проекта «Дом-2», которые находятся на Острове Любви, решили готовиться к настоящей «войне». Алеся Семеренко рассказала, что представители мужского пола, которые находятся на Сейшелах, потеряли всяческое уважение к своим вторым половинкам.

На Острове Любви распались все пары проекта «Дом-2»

Звезды проекта «Дом-2» Алеся Семеренко и Сергей Захарьяш все еще находятся в ссоре. Тем не менее, Алеся не скучает, а практически все свое свободное время проводит в обществе Юлии Белой. Бывает, что девушки выбираются на двойные свидания с экс-возлюбленными.

Более того, Алеся говорит, что на Острове, по сути, уже и не осталось полноценных пар. Также Семеренко говорит, что ее ничего не радует, так как на Сейшелах она застряла на неопределенное время. Единственные, кто спасают ее в данный момент, так это Никита Барышев, а также ее подруга Юлия Белая.

Алеся Семеренко заявила, что парни ведут себя неподобающим образом. Также красотка подчеркнула, что молодые люди даже живут в лучших условиях, чем они. Известно, парни разместились в шикарных виллах, а представительницы прекрасного пола ютятся в бунгало.


Напомним, что Алеся Семеренко рассталась с Сергеем Захарьяшем по пути на Сейшелы, когда молодой человек выпил лишнего и поднял на девушку руку.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:53

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