На Острове Любви распались все пары проекта «Дом-2»





Звезды проекта «Дом-2» Алеся Семеренко и Сергей Захарьяш все еще находятся в ссоре. Тем не менее, Алеся не скучает, а практически все свое свободное время проводит в обществе Юлии Белой. Бывает, что девушки выбираются на двойные свидания с экс-возлюбленными.Более того, Алеся говорит, что на Острове, по сути, уже и не осталось полноценных пар. Также Семеренко говорит, что ее ничего не радует, так как на Сейшелах она застряла на неопределенное время. Единственные, кто спасают ее в данный момент, так это Никита Барышев, а также ее подруга Юлия Белая.Алеся Семеренко заявила, что парни ведут себя неподобающим образом. Также красотка подчеркнула, что молодые люди даже живут в лучших условиях, чем они. Известно, парни разместились в шикарных виллах, а представительницы прекрасного пола ютятся в бунгало.Напомним, что Алеся Семеренко рассталась с Сергеем Захарьяшем по пути на Сейшелы, когда молодой человек выпил лишнего и поднял на девушку руку.