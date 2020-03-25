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Hyundai сократила гарантию на седан Solaris кросс-компакт Creta

Южнокорейская компания Hyundai решила изменить условия гарантии на новые версии бюджетного седана Solaris и компактного кроссовера Creta. Прежние 5 лет либо 150 000 километров пробега остались без изменений, однако список исключений, отменяющих гарантию, существенно увеличился.
Hyundai сократила гарантию на седан Solaris кросс-компакт Creta

Так, новая гарантия применяется в отношении шаровых шарниров рулевой, а также ходовой систем указанных моделей корейской марки. Владельцы в данном случае могут рассчитывать на те же 5 лет, однако лишь на 100 000 километров пробега. Такие же изменения гарантийных условий коснулись сайлентблоков задней балки и рычагов, колесных ступиц и их подшипников. Еще меньше гарантии осталось в отношении опор стоек и амортизаторов – всего 70 000 километров. Наконец, стойки СПУ находятся под гарантией всего в течение первой 31 000 километров.

Примечательно, что в каждом из указанных случаев пятилетний срок остается неизменным, хотя есть компоненты, в отношении которых сокращен и этот срок. Так, элементы выпускной системы автомобиля и катализатор теперь могут быть сданы на ремонт по гарантии лишь в течение 3 лет эксплуатации или 100 000 километров пробега.

Прежде на все указанные компоненты Solaris и Creta действовала одинаковая гарантия, которая и составляла все те же пять лет либо 150 000 километров.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:32

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