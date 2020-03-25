«Другим истерить не советую»: Андрей Макаревич прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Заслуженный артист Российской Федерации недавно вернулся из США и сейчас находится на карантине в Москве. За несколько дней на родине Андрей Макаревич успел увидеть удручающую обстановку, заметную по многочисленным вывескам о закрытии магазинов и опустевшим улицам. Однако музыкант сохраняет абсолютное спокойствие и уверен в необходимости просто «переждать время». В своем интервью он сообщил, что каждому человеку под силу обезопасить себя от заражения:Кроме того, по словам участника «Машины времени», ему очень повезло вырасти в медицинской семье, поэтому он не подвержен массовой истерии, которая буквально «витает в воздухе». Напоследок Андрей Макаревич выразил желание поскорее закрыть тему коронавируса, так как она вызывает у музыканта крайне отрицательные эмоции.