«Другим истерить не советую»: Андрей Макаревич прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Российский музыкант и бессменный участник рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в недавнем интервью прокомментировал ситуацию с коронавирусом. По словам композитора, ему повезло, что он из медицинской семьи, потому истерить он не собирается и другим не советует.
Заслуженный артист Российской Федерации недавно вернулся из США и сейчас находится на карантине в Москве. За несколько дней на родине Андрей Макаревич успел увидеть удручающую обстановку, заметную по многочисленным вывескам о закрытии магазинов и опустевшим улицам. Однако музыкант сохраняет абсолютное спокойствие и уверен в необходимости просто «переждать время». В своем интервью он сообщил, что каждому человеку под силу обезопасить себя от заражения: «В первую очередь, важно трезво мыслить, чаще и тщательней мыть руки и не контактировать с заболевшими людьми, а пожилым и вовсе лучше не выходить из дома».
Кроме того, по словам участника «Машины времени», ему очень повезло вырасти в медицинской семье, поэтому он не подвержен массовой истерии, которая буквально «витает в воздухе». Напоследок Андрей Макаревич выразил желание поскорее закрыть тему коронавируса, так как она вызывает у музыканта крайне отрицательные эмоции.
Заслуженный артист Российской Федерации недавно вернулся из США и сейчас находится на карантине в Москве. За несколько дней на родине Андрей Макаревич успел увидеть удручающую обстановку, заметную по многочисленным вывескам о закрытии магазинов и опустевшим улицам. Однако музыкант сохраняет абсолютное спокойствие и уверен в необходимости просто «переждать время». В своем интервью он сообщил, что каждому человеку под силу обезопасить себя от заражения: «В первую очередь, важно трезво мыслить, чаще и тщательней мыть руки и не контактировать с заболевшими людьми, а пожилым и вовсе лучше не выходить из дома».
Кроме того, по словам участника «Машины времени», ему очень повезло вырасти в медицинской семье, поэтому он не подвержен массовой истерии, которая буквально «витает в воздухе». Напоследок Андрей Макаревич выразил желание поскорее закрыть тему коронавируса, так как она вызывает у музыканта крайне отрицательные эмоции.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:26