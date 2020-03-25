Подруга Юлии Началовой рассказала о тайном недуге певицы
Юлия Началова в течение последних лет жизни боролась с обострившейся подагрой и диабетом 2-го типа. Недавно подруга певицы рассказала еще об одном тайном недуге покойной звезды.
Спустя год после смерти Юлии Началовой её близкая подруга решилась на откровение. Оказалось, что певица долгое время скрывала от общественности свою борьбу с псориазом. Болезнь доставляла ей большие неудобства из-за особенностей профессии и психологического фактора. Звезде приходилось носить тесные и некомфортные наряды, чтобы скрыть появившиеся пятна на теле. Началова хотела запомниться публике молодой и красивой, а не больной и непривлекательной артисткой.
«Юля паниковала. Она ходила по разным дерматологам, пыталась лечиться, так как псориаз доставлял ей душевную боль», - добавила подруга. Известно, что покойная исполнительница использовала народные средства и диеты, которые исключали из рациона вредные продукты. Юлия Началова скончалась в 2019 году после госпитализации с крайне серьезной травмой ноги. Смерть наступила в результате ослабленного иммунитета на фоне запущенной подагры и сахарного диабета 2-го типа.
Спустя год после смерти Юлии Началовой её близкая подруга решилась на откровение. Оказалось, что певица долгое время скрывала от общественности свою борьбу с псориазом. Болезнь доставляла ей большие неудобства из-за особенностей профессии и психологического фактора. Звезде приходилось носить тесные и некомфортные наряды, чтобы скрыть появившиеся пятна на теле. Началова хотела запомниться публике молодой и красивой, а не больной и непривлекательной артисткой.
«Юля паниковала. Она ходила по разным дерматологам, пыталась лечиться, так как псориаз доставлял ей душевную боль», - добавила подруга. Известно, что покойная исполнительница использовала народные средства и диеты, которые исключали из рациона вредные продукты. Юлия Началова скончалась в 2019 году после госпитализации с крайне серьезной травмой ноги. Смерть наступила в результате ослабленного иммунитета на фоне запущенной подагры и сахарного диабета 2-го типа.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:14