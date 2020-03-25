Подруга Юлии Началовой рассказала о тайном недуге певицы





Спустя год после смерти Юлии Началовой её близкая подруга решилась на откровение. Оказалось, что певица долгое время скрывала от общественности свою борьбу с псориазом. Болезнь доставляла ей большие неудобства из-за особенностей профессии и психологического фактора. Звезде приходилось носить тесные и некомфортные наряды, чтобы скрыть появившиеся пятна на теле. Началова хотела запомниться публике молодой и красивой, а не больной и непривлекательной артисткой.«Юля паниковала. Она ходила по разным дерматологам, пыталась лечиться, так как псориаз доставлял ей душевную боль», - добавила подруга. Известно, что покойная исполнительница использовала народные средства и диеты, которые исключали из рациона вредные продукты. Юлия Началова скончалась в 2019 году после госпитализации с крайне серьезной травмой ноги. Смерть наступила в результате ослабленного иммунитета на фоне запущенной подагры и сахарного диабета 2-го типа.