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Porsche отзывает в России свыше 5 тысяч кроссоверов из-за угрозы возгорания

Немецкая компания Porsche вынуждена объявить в России отзывную кампанию в отношении 5114 экземпляров кроссоверов Macan. Как сообщает «Росстандарт», отзыв вызван риском протечки топлива и последующего возгорания.
Porsche отзывает в России свыше 5 тысяч кроссоверов из-за угрозы возгорания

Сообщается, что у кроссоверов Macan, проданных официальными дилерами марки в период с весны 2014 года по зиму 2019 года, во время эксплуатации автомобиля существует риск выхода из строя такого элемента, как крепление фильтра топливной системы. Данная неисправность способна спровоцировать утечку топлива, что может также обернуться его возгоранием в случае контакта с любым из потенциальных источников воспламенения.

В скором времени официальные дилеры немецкой марки в России свяжутся с владельцами моделей, которые подпадают под действие отзывной кампании и сообщат им о необходимости посетить ближайший к ним официальный сервисный центр для диагностики и, при появлении такой необходимости, модификации или установки нового фильтра. Все соответствующие работы будут выполнены бесплатно.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:20

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